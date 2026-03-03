У Хмельницькому від ускладнень грипу помер 43-річний місцевий житель. Чоловік був невакцинований, мав супутні захворювання та пізно звернувся по медичну допомогу. Про це у понеділок, 2 березня, повідомив Хмельницький обласний центр контролю та профілактики хвороб.

За інформацією лікарів, у період з 23 лютого по 1 березня до медзакладів області з ознаками гострих респіраторних вірусних інфекцій звернулися 8568 людей. Для порівняння, тижнем раніше було зареєстровано 9421 таких випадків.

Так, зниження захворюваності зафіксували в Шепетівському та Хмельницькому районах – на 13 та 12% відповідно. Епідемічна активність у Кам’янець-Подільському районі залишається на рівні попереднього тижня.

«Летальним захворювання стало для 43-річного мешканця Хмельницької тергромади, в якого діагностували грип типу А. Чоловік не був щеплений проти грипу та мав супутні хронічні захворювання. За меддопомогою він звернувся з запізненням», – повідомили в центрі контролю та профілактики хвороб.

Додамо, що грип – це гостра вірусна інфекційна хвороба з періодичним епідемічним чи навіть пандемічним поширенням, яка доволі часто дає ускладнення у вигляді пневмоній, енцефалітів тощо. Лікарі радять при перших симптомах захворювання звертатися по медичну допомогу, особливо тим людям, які мають супутні захворювання: цукровий діабет, ожиріння, захворювання серця, дихальних шляхів.