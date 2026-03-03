Закреп у дітей у 90% випадків піддається лікуванню, якщо не задавнювати проблему

За словами педіатрів, закреп у дітей є однією з найчастіших причин, з якими батьки дітей звертаються до лікарів. Він трапляється у різному віці – від немовлят до підлітків – і може суттєво впливати на фізичний та психологічний стан дитини. І якщо з меншими дітьми батьки здебільшого приходять відразу, то зі старшими дітьми, особливо підлітками ситуація гірша, вони приховують проблему і цим суттєво ускладнюють собі життя.

Педіатриня Андріана Мальська каже, що у більшості випадків ідеться про функціональний закреп, тобто такий, що не пов’язаний із органічною патологією. За даними міжнародних клінічних рекомендацій, понад 90 % випадків закрепу у дітей мають саме функціональний характер. Такий закреп піддається лікуванню за умови раннього втручання та комплексного підходу.

Що таке закреп?

Закреп, каже лікарка, визначають не лише за частотою випорожнень, а й за їх характером. Про проблему можна говорити, якщо у дитини спостерігаються випорожнення рідше ніж 2–3 рази на тиждень, твердий, сухий або великий за об’ємом кал, болісна дефекація, надмірне напруження під час випорожнення, відчуття неповного спорожнення, коли виникають епізоди підтікання калу в білизну (каломазання).

«Варто враховувати, що нормальна частота випорожнень у дітей може суттєво відрізнятися. Вирішальним критерієм є комфорт дитини, відсутність болю та страху перед дефекацією. І якщо тривожні симптоми тривають понад 2 тижні, варто звернутися до лікаря, а не очікувати місяцями», – каже Андріана Мальська.

Причини виникнення закрепу

1. Харчування. Недостатнє споживання клітковини, низький об’єм рідини, надлишок рафінованих продуктів і солодощів можуть уповільнювати перистальтику кишківника, а саме такі продукти часто полюбляють діти. Та якщо у дитини вже сформувався закреп, то лише споживання більшої кількості клітковини і води не вирішить проблему, тут потрібний комплексний підхід.

2. Поведінкові фактори. Дитина може свідомо стримувати позиви до дефекації через страх болю або дискомфортні умови в дитячому садку чи школі. А це призводить до накопичення калових мас у прямій кишці, їх ущільнення та посилення болю під час наступного випорожнення. Формується замкнене коло: біль призводить до утримування від дефекації, що сприяє ущільненню калу, а це своєю чергою, спричиняє ще більший біль.

Закреп часто виникає у маленьких дітей під час введення прикорму, у період привчання до горщика, коли діти тільки починають відвідувати садок чи ходити до школи, у періоди змін режиму або під час подорожей.

Коли візит до лікаря відкладати не можна

Якщо у дітей виникають ті чи інші проблеми, то завжди краще порадитися з педіатром чи сімейним лікарем, ніж намагатися допомогти сину чи доньці за порадою подруг чи соцмереж. Але візит до спеціаліста не варто відкладати, якщо:

закреп триває понад два тижні,

дитина скаржиться на виражений біль у животі,

у калі з’являється кров,

спостерігається втрата маси тіла,

закреп виник у немовляти з перших тижнів життя,

живіт значно здутий,

є часте блювання

Ці симптоми можуть потребувати додаткового обстеження, аби виключити інші захворювання.

Як лікують закреп у дітей?

Лікування закрепу є комплексним і тривалим, каже Андріана Мальська. При тривалому закрепі пряма кишка розтягується, втрачає чутливість і для відновлення нормальної функції потрібен час. Тож батькам і дітям треба налаштуватися, що терапія може тривати декілька місяців навіть після покращення стану.

Лікування включає такі етапи:

1. Усунення калового завалу. Якщо в кишківнику накопичилась велика кількість твердого калу, спочатку необхідно очистити кишківник.Найчастіше застосовують осмотичні проносні препарати, які призначає лікар. Це безпечні засоби, які працюють у просвіті кишківника та не викликають звикання.

2. Підтримуюча терапія. Після очищення кишківника лікування продовжують протягом кількох місяців. Мета – добитися регулярного, м’якого, безболісного стільця. Деякі батьки зупиняють лікування, як тільки ситуація поліпшилася. Цього робити у жодному разі не можна, коже педіатриня, бо передчасна відміна лікування є найчастішою причиною рецидиву.

3. Корекція харчування. У раціоні дітей, що страждають від закрепу, мають бути овочі та фрукти щодня, цільнозернові продукти, достатній питний режим відповідно до віку. Не варто давати дітям додаткові добавки клітковини або пробіотики, бо вони не мають переконливих доказів ефективності.

4. Формування звички до регулярної дефекації. Маленьких дітей рекомендують садити на горщик приблизно через 10 хвилин після прийому їжі. При цьому малюкові треба забезпечити опору для ніг, створити спокійну атмосферу. У жодному разі не можна чинити на дитину психологічний тиск.

5. Фізична активність. Діти повинні якомога більше рухатися. Заняття спортом, танці, прогулянки тощо підуть тільки на користь дітям. Якщо дитячий садок чи школа недалеко, не варто дитину возити машиною, вони можуть дійти туди пішки. Регулярний рух стимулює перистальтику кишківника та підтримує загальне здоров’я.