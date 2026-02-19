Носові кровотечі - не дрібниця, тому слід встановити причину їх виникнення

13-річного львів’янина у кабінет педіатра привело затяжне ГРВІ, кашель ніяк не проходив. Цю проблему вдалося швидко усунути, та увагу педіатрині Оксани Короляк привернула неприродна блідість шкіри підлітка, хоч він виглядав бадьоро, займався спортом. Батько хлопця повідомив, що син завжди такий. Та інтуїція лікарки підказувала: потрібно перевірити. І не помилилася. Аналіз крові показав цифру, при якій треба діяти вже: гемоглобін у хлопця був 65 г/л при нормі 115-160 г/л.

У підлітка була тяжка анемія, при якій організм уже працював в умовах вираженого кисневого дефіциту. Та невідомо було джерело крововтрати. До обстеження залучили гастроентеролога, ЛОР-лікаря та гематолога. Перевірили шлунково-кишковий тракт, систему згортання крові, приховані джерела крововтрати. Під час огляду ротоглотки лікар побачив стікання крові по задній стінці, чого не має бути. Хлопець розповів, що останнім часом у нього бували носові кровотечі, особливо після тренувань.

Після ретельного обстеження носа у підлітка виявили патологію в зоні Кіссельбахового сплетення після спортивної травми та кісту пазухи, що підтримувала хронічну кровотечу. Джерелом тривалої, хоч і невеликої кровотечі, на яку не звернули увагу, було саме це судинне сплетення, що й привело до критичного зниження рівня гемоглобіну. Хлопця прооперували, забрали кісту і призначили лікування залізодефіцитної анемії та корекцію харчування.

Нещодавно підліток прийшов до педіатрині Оксани Короляк на контрольний огляд: щоки рум’яні, слабкість минула, гемоглобін – 128 г/л.

Лікарка наголошує: хронічні носові кровотечі – це не завжди дрібниця, навіть якщо дитина активна й виглядає відносно добре. Іноді саме маленька судина в носі може стати причиною великої проблеми. Тому з такими проблемами слід вчасно звертатися до педіатра чи сімейного лікаря, аби з’ясувати причину кровотечі і усунути її.