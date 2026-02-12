Марічка з батьками і дитячим хірургом Андрієм Дворакевичем

Дворічна львів’янка Марічка росла здоровою і щасливою дитиною. Була активна, до всього охоча, з двох місяців займалася плаванням. Та влітку минулого року все раптово змінилося: дівчинка стала млява, неактивна, почала стрімко набирати вагу. Нездоровий вигляд дівчинки помітила педіатриня на фото у соцмережах і запросила на огляд. Виявилося, що причиною таких змін стало рідкісне захворювання.

Пухлина наднирника була удвічі більша за сам орган

Мама Яна помітила зміни, що відбуваються з донькою, але вона бачила її щодня і спершу не розуміла, що вони настільки кардинальні. На них звернула увагу педіатриня дівчинки Олександра Колотело, побачивши фото Марічки з мамою у соцмережах. Дитина мала нездоровий вигляд і лікарка запросила їх на огляд.

«У доньки стали дуже великі щоки, вони були тверді і червоні. На обличчі з’ явилася висипка, не характерна для дітей такого віку. Волосся стало дуже тоненьке й стрімко зростала вага», – каже мама Яна.

Марічка з мамою до операції

Педіатриня оглянула дівчинку і скерувала до ендокринолога. Аналізи, обстеження, зокрема, комп’ютерна томографія, показали, що у дівчинки є пухлина наднирника, яка спричинила розвиток синдрому Кушинга. Новоутвір був удвічі більший за сам орган.

Синдром Кушинга, як пояснив керівник Центру хірургії лікарні св. Миколая Андрій Дворакевич, виникає через надмірне вироблення кортизолу, так званого «гормону стресу». Це призводить до ожиріння, підвищення артеріального тиску, а з часом може спричинити розвиток цукрового діабету.

«Пухлини наднирників становлять лише 0,2–0,3% від усіх новоутворень у дітей. І лише 10–15% із них супроводжуються синдромом Кушинга. Для дворічної дитини такий діагноз – велика рідкість», – каже дитячий хірург.

Дитина отримувала медикаментозну терапію, але попри це стало зрозумілим, що без операції не обійтися. Це батькам підтвердили й інші ендокринологи, з якими вони консультувалися. Чекати далі було небезпечно. Дівчинка за чотири місяці набрала 7 кг ваги і у 2, 5 року важила 18 кг.

«У Львові є лише один хірург, який може прооперувати вашу доньку – Андрій Дворакевич. Якщо він не візьметься, доведеться вам їхати до Києва, сказала нам дитяча ендокринологиня», – розповіла мама.

Операцію провели через три невеликі проколи

Дитячий хірург Андрій Дворакевич погодився прооперувати Марічку. Пухлина на цей час вже була 5 см і більше, ніж удвічі перевищувала розмір самого наднирника, що мав довжину 2 см.

Після консультацій команда хірургів, до якої увійшли Андрій Дворакевич, Олександр Калінчук і Дмитро Шевчук вирішила оперувати маленьку пацієнтку з допомогою роботичної системи Da Vinci, щоб мінімізувати травматичність операційного втручання.

«Спочатку ми відділили пухлину від тканин наднирника. Новоутвір видалили у спеціальному контейнері – ендобезі, що дозволило уникнути дисемінації (поширення клітин пухлини в організмі). Втручання минуло успішно. Пухлина була доброякісна», – каже Андрій Дворакевич.

Оперували Марічку у листопаді. Дівчинка дуже швидко оговталася після операції. На другий день вона вже поволі ходила.

З нового року Марічка повернулася до занять з плавання, які їй дуже подобаються

«Зміни у стані доньки ми помітили вже на другий день. Її тіло до операції виглядало, наче накачане і було дуже тверде. Після операції набряки почали зменшуватися, щоки, руки стали менші. Через тиждень донька вже змогла одягнутидеякий одяг, який носила до хвороби», – каже мама.

За її словами, лікарі повідомили їм, що відновлення може тривати пів року, рік. У Марічки процес відновлення пішов значно швидше, зараз вона знову активна, позитивна, краще їсть, спить, схудла на 6 кг. Рідні, знайомі, які знали дівчинку, кажуть, що Марічка вже майже така, якою була до хвороби.

Ми зателефонували батькові Марічки, аби дізнатися, що нового у дівчинки зараз і застали їх у басейні. З нового року дівчинка повернулася до занять з плавання, яке їй дуже подобається. Батько скинув нам фото доньки під час плавання. Дівчинка виглядає дуже щасливою.