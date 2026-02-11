Новонароджений малюк переніс дві складні операції

Команда урологів Центру дитячої медицини (лікарня «Охматдит») врятувала новонародженого хлопчика зі складною патологією розвитку сечовидільної системи. Вади були настільки важкими, що у більшості схожих випадків були б вироком для дитини, але цей малюк отримав шанс на життя.

Складну патологію розвитку сечовидільної системи виявили ще до народження під час УЗД. Всі органи сечової системи: сечовий міхур, обидва сечоводи, збиральні системи обох нирок – були різко розширені, а ниркова паренхіма практично не візуалізувалася. Аномалії виявили в середині вагітності. Українські фахівці порадили батькам їхати до Польщі, де проводять внутрішньоутробні оперативні втручання. У Варшаві дитині встановили дренажну трубочку в сечовий міхур, щоб відновити відтік сечі. Проте процедура дала не такий ефект, на який очікували лікарі, утім, дала можливість матері доносити вагітність, повідомили у Центрі.

Команда лікарів, які оперували немовля

Хлопчик народився у Львівському обласному перинатальному центрі через кесарів розтин. Пологи приймала директорка Центру, акушер-гінекологиня Марія Малачинська з командою. Після народження хлопчику встановили сечовий катетер і транспортували до реанімації новонароджених «Охматдиту».

Встановлений діагноз був загрозливий: клапан задньої уретри, двобічний важкий міхурово-сечовідний рефлюкс 4-5 ст., ускладнений вторинним гострим гнійним пієлонефритом, уросепсисом і важкою вродженою нирковою недостатністю.

«Стан дитини був такий, що це взагалі диво, що вона жива і народилася», – каже керівник урологічної служби Андрій Поцюрко.

У маляти була гарячка, загальна гіпотонія тіла, гіпотрофія тканин, порушення роботи всіх внутрішніх органів через тяжке ураження нирок, високі показники сечовини та креатиніну.

Урологи ухвалили рішення про невідкладне оперативне втручання. Спершу вони працювали з тією ниркою, де ще були знайдені острівки паренхіми. Виконали резекцію приблизно 30 см сечоводу, сформували стому та встановили дренаж, щоб забезпечити відтік сечі. Одночасно ендоскопічно через уретру виявили і зруйнували клапан задньої уретри – головну причину хвороби.

Після операції нирка почала виділяти 400–500 мл сечі на добу – це було ознакою того, що дитячий організм починає боротися і має шанс на життя.

Після стабілізації стану дитини урологи взялися за другу, значно гіршу нирку, де паренхіма не визначалася. І лише через 10 днів після повторного втручання у цій нирці з’явилася сеча, спершу лише 40-50 мл на добу, але це означало, що нирка почала відновлюватися.

«Репаративні можливості таких дітей величезні. Нирка, яка виглядала на УЗД практично нежиттєздатною, поступово почала працювати», – додає Андрій Поцюрко.

До порятунку хлопчика були задіяні урологи, педіатри-нефрологи, неонатологи, реаніматологи. Показники сечовини та креатиніну поступово почали знижуватися, а стан Марка покращуватися. Малюк перейшов на повноцінне грудне годування. І найважливіше - його нирки ожили.