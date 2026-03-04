У Хмельницькій міській лікарні провели посмертне вилучення органів

У Хмельницькій міській лікарні провели посмертне вилучення органів у пацієнтки, яка померла від інсульту. Нирки жінки успішно трансплантували реципієнтам у Львові. Про це у понеділок, 2 лютого, повідомив «Укрінформу» заступник медичного директора Андрій Моргун.

«Рідні пацієнтки, яка померла від інсульту в нашій лікарні, ухвалили рішення про її посмертне донорство. У жінки здійснили забір двох нирок для подальшої трансплантації. Органи у той же день трансплантували», – зазначив Андрій Моргун.

За його словами, Єдина державна інформаційна система трансплантації (ЄДІСТ) на основі чітко визначених показників автоматично провела підбір реципієнтів органів. За результатами оцінки системи, нирки підійшли двом людям, яким провели трансплантацію у Першому медоб’єднанні Львова.

Андрій Моргун додав, що забір органів у посмертних донорів почали проводити в лікарні у 2024 році. Загалом за рік здійснюють кілька таких операцій.