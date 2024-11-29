У Кам'янець-Подільській міській лікарні провели посмертне вилучення органів

Пацієнтка Кам'янець-Подільської міської лікарні стала посмертною доноркою. Її нирки, серце та печінку пересадили чотирьом важкохворим людям. Про це ZAXID.NET повідомили 29 листопада у медзакладі.

Лікарі не розголошують інформацію про обставини смерті донорки через прохання її рідних. Проте відомо, що сімʼя жінки надала згоду на забір двох нирок, серця та печінки. Вилучення органів провели фахівці зі Львова та Камʼянця-Подільського у четвер, 28 листопада, відразу після масованої російської атаки ракетами та дронами.

«Пересадку серця провели на місці відразу після вилучення органів, а нирки та печінку транспортували до Львова», – розповів медичний директор лікарні Юрій Саварчук.

Додамо, що наприкінці вересня 2024 року пацієнтка Хмельницької міської лікарні також стала посмертною доноркою. Після внесення даних жінки до Єдиної державної інформаційної системи трансплантації органів та тканин, система обрала найбільш сумісних реципієнтів із невиліковними хворобами.