У Хмельницькій міській лікарні провели посмертне вилучення органів

Пацієнтка Хмельницької міської лікарні стала посмертною доноркою. Її нирки, серце та печінку пересадять чотирьом важкохворим людям. Про це повідомили 30 вересня на сторінці медзакладу у Facebook.

У лікарні не розголошують інформацію про обставини смерті донорки через прохання її рідних. Відомо, що після внесення даних жінки до Єдиної державної інформаційної системи трансплантації органів та тканин, система обрала найбільш сумісних реципієнтів із невиліковними хворобами.

«Це був складний, але надзвичайно важливий процес, в якому, крім лікарів нашої лікарні, брали участь одразу три спеціалізовані медичні бригади з різних куточків України», – зазначають у медзакладі.

Відтак, команада львівської лікарні св. Пантелеймона провела забір нирок для двох пацієнток, які тривалий час перебували на гемодіалізі. Фахівці клінічної лікарні «Феофанія» вилучили печінку, а бригада Національного інституту серцево-судинної хірургії імені М.М. Амосова прибула разом із реципієнтом, що страждав від термінальної стадії серцевої недостатності, та здійснила пересадку серця.

Додамо, що у серпні цього року лікарка-імунолог Хмельницької обласної лікарні Галина Грановська стала посмертною доноркою для двох людей. Її нирки врятували життя двох жінок, які майже чотири роки були прив'язані до гемодіалізу.