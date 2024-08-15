Галина Грановська працювала у Хмельницькій обласній лікарні

Лікарка-імунолог Хмельницької обласної лікарні Галина Грановська стала посмертною доноркою для двох людей. Згоду на трансплантацію органів дала дочка жінки, повідомили 15 серпня в Українському центрі трансплант-координації.

Як зазначають у центрі трансплант-координації, 55-річна Галина Грановська мала вроджену ваду серця і проблеми з судинами головного мозку. 7 серпня в лікарні у жінки стався інсульт, після якого їй діагностували смерть мозку. Донька лікарки Поліна Грановська дала згоду на посмертний забір органів.

«Після своєї смерті пані Галина подарувала шанс на повноцінне життя двом жінкам – обидві мали хронічну хворобу нирок термінальної стадії і майже 4 роки були прив'язані до гемодіалізу. Трансплантації провели у Першому медичному об'єднанні Львова», – зазначили лікарі.

Після успішної трансплантації двох пацієнток уже готують до виписки з лікарні.

Додамо, що окрім основної спеціальності, Галина Грановська роками працювала трансплант-координаторкою та відповідала за розвиток цього напрямку в Хмельницькій області. Зокрема, вона контролювала видачу препаратів імуносупресії для пацієнтів із трансплантованими органами, а також брала участь у розробці галузевих стандартів.