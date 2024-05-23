У Нововолинській центральній міській лікарні провели посмертне вилучення органів

Житель Нововолинська став посмертним донором. Після смерті чоловіка його органи пересадили трьом людям. Про це 22 травня повідомили у Нововолинській центральній міській лікарні.

Трансплантологи вилучили серце та дві нирки. Органи оперативно доставили у Львів, де відразу ж пересадили трьом пацієнтам.

«Серце отримав 21-річний чоловік, котрий мав складну серцеву патологію й майже місяць був у реанімації, а нирки – дві жінки, віком 55 та 47 років, які більше 15 років були на гемодіалізі. Вони отримали шанс на нове повноцінне життя», – повідомили в лікарні.

Додамо, що нещадавно у лікарні на Рівненщині провели перше донорське вилучення органів у пацієнта, в якого констатували смерть головного мозку. Серце, нирки та печінка 50-річного чоловіка тоді врятували життя трьом людям.