Житель Рівненщини став посмертним донором для трьох людей

У четвер, 9 травня, у Сарненській центральній районній лікарні відбулося перше донорське вилучення органів у пацієнта, в якого констатували смерть головного мозку. Про це повідомили на сторінці закладу у Facebook.

Лікарі вилучили у 50-річного чоловіка серце, нирки та печінку.

«Рідні чоловіка, у якого діагностували смерть мозку внаслідок травми, дали згоду на посмертне донорство. Завдяки їхньому благородному рішенню другий шанс на повноцінне життя отримали троє людей», – зазначили в лікарні.

Додамо, що вилучення органів у донора – це операція, яку здійснює бригада лікарів після констатації смерті мозку пацієнта. Вилучення органів можливе, якщо людина за життя підписала відповідну згоду, або ж такий дозвіл надали її рідні. Найчастіше в Україні трансплантують нирки, печінку, серце, рогівку ока й шкіру.