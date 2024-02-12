Команда трансплантологів Інституту серця, яка провела дві пересадки серця молодим чоловікам

Минулої суботи консиліум лікарів однієї з лікарень столиці констатував смерть мозку у двох молодих пацієнтів, у яких стався гемарогічний інсульт. Попри зусилля медиків, врятувати їх не вдалося. Родичі пацієнтів дали згоду на посмертне донорство і врятували життя вісьмох пацієнтів, повідомив 12 лютого Український центр трансплант-координації.

Єдина державна інформаційна система трансплантації (ЄДІСТ) визначила реципієнтами серця двох молодих чоловіків, які були пацієнтами Інституту серця МОЗ України. У 30-річного Степана була аритмогенна кардіоміопатія, він на пересадку серця чекав п’ять років. 23-річний Роман очікував на пересадку майже рік. Він з 19 років служив за контрактом в ЗСУ. Під час боїв на херсонському напрямку отримав важке поранення. Його вважали двохсотим, але він вижив і самотужки добрався до своїх. Під час служби захисник переніс вірусне захворювання, можливо, це був ковід, який дав ускладнення на серце. У нього діагностували дилатаційну кардіоміопатію. Роман розповів, що до пересадки йому важко було дихати, а коли прокинувся після трансплантції, перше, що відчув – може вдихнути повітря на повні груди.

Аби дати шанс цим двом чоловікам жити далі, трансплантологи Інституту серця майже добу не виходили з операційної.

Цього ж дня ще у двох столичних клініках також провели трансплантацію органів. У Національному центрі хірургії та трансплантології імені Олександра Шалімова двом жінкам пересадили печінку, ще двом пацієнтам нирки. Ще дві трансплантаціі нирок провели у Київському міському центрі нефрології та діалізу. Стан усіх пацієнтів відповідає складності перенесеного втручання.

Минулої ночі смерть мозку через інсульт констатували пацієнтці у Броварській багатопрофільній клінічній лікарні. Після згоди родичів медики отримали змогу врятувати життя ще чотирьох хворих. Загалом з початку 2024 року в Україні проведено 48 трансплантацій органів, 37 - від посмертного донора.