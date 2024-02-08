Операція тривала годину і 40 хвилин

Спеціалісти Рівненської обласної клінічної лікарні ім. Юрія Семенюка вперше провели операцію на мозку 27-річному пацієнту, який перебував у свідомості. У чоловіка виявили пухлину. Під час оперативного втручання він розмовляв, рухав кінцівками і виконував дії, які просили лікарі.

До нейрохірургів лікарні звернувся 27-річний чоловік зі скаргами на малі епілептичні напади, оніміння правих кінцівок, напади головного болю та запаморочення. Під час обстеження методом МРТ у нього виявили пухлину у головному мозку. Після дообстеження лікарі вирішили оперувати пацієнта методом awake анестезії. Тобто, на етапах хірургічного втручання, котрі пов’язані з можливими больовими відчуттями, пацієнт комфортно «спить», а на момент безпосереднього видалення пухлини – його можна розбудити, аби отримати від нього необхідний зворотний зв’язок, Пацієнт чує та розуміє, що відбувається навколо, і може виконувати певні дії, які називають лікарі, при цьому у нього відсутні будь-які неприємні відчуття, повідомили в лікарні.

До складу операційної бригади увійшли нейрохірурги професор Сергій Усатов, Мирослав Славінкас і анестезіолог Олександр Бучак.

Оперативне втручання тривало годину і 40 хвилин. За словами професора Сергія Усатова, при проведені таких операцій завжди потрібно думати на один крок вперед, адже мозок – складна субстанція, можливі ризики кровотечі.

«Ситуація не проста, пухлина з інфільтративним ростом, практично в центрі мозку, уражена гіпокампова звивина, яка і провокувала напади. Тож видалили пухлину та частину гіпокампової звивини. Тут знаходяться мовні, рухові центри, тому, аби їх не зачепити, потрібно орієнтуватися на стан хворого. Він відповідав на питання, на наше прохання рухав кінцівками», – каже Сергій Усатов.

За станом пацієнта під час оперативного втручання стежив і постійно розмовляв з ним лікар-анестезіолог Олександр Бучак.

«Під час такої операції значно вища відповідальність за пацієнта, ніж якби він був переведений на штучну вентиляцію легень. Анестезіолог би не балансував на межі доступу до пацієнта та інтересах оперативного втручання, але для самого пацієнта такий метод є більш позитивним», – каже Олександр Бучак.

Після операції пацієнт почувається добре. Попереду на нього чекає подальше лікування.

До слова, видалення пухлини методом awake анестезії розпочали проводити в Україні з 2005 року, але він не є надто популярним, адже це надскладне оперативне втручання, яке потребує високваліфікованих нейрохірургів.