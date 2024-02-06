Пальці дівчини на правій руці після операції уже не деформовані і вона розробляє їх

Ортопеди Центру дитячої медицини (лікарні «Охматдит») успішно прооперували 16-річну дівчину з Донецької області із рідкісним генетичним захворюванням – камптодактилією. Хвороба спричина у дівчини деформацію пальців рук та ніг: вона не могла їх згинати і розгинати, взяти щось, не кажучи вже про косметичний дефект і біль.

Камптодактилія, кажуть у лікарні, належить до рідкісних захворювань. Для нього характерне формування прогресуючих деформацій пальців в міжфалангових суглобах обох кистей, які унеможливлюють виконання елементарних функцій кисті. Окрім того, це провокує постійний біль, на шкірі виникають тріщини, пролежні, трофічні порушення, не кажучи вже про косметичний дефект.

Родина дівчини – з Донецької області. У 2014 році через війну сімʼя переїхала жити до Одеси. Захворювання у Луїзи почало стрімко прогресувати, коли їй виповнилося 10 років. Числені обстеження та консультації не дозволили на той час поставити правильний діагноз. Та деформації пальців обох кистей прогресували, почали деформуватися і пальці на ногах. Мама Луїзи через інтернет і по відгуках знайшла у Львові ортопеда -травматолога Олександра Королькова і звернулася до нього по допомогу.

«Це був наш останній шанс. У доньки на згинах суглобів вже почало все гноїтися та утворювалися рани. Нам вже справді не було чого втрачати», – розповіла мама дівчини.

Госпіталізація Луїзи в львівську дитячу лікарню збіглася з черговим приїздом до Львова місії американських хірургів. Тож ортопеди Центру спільно з американським хірургом Ларрі Арнольдом зробили корекцію не тільки найбільш деформованого пальця правої кисті, але й усунули деформацію всіх пальців цієї руки. Через місяць її повторно госпіталізували й успішно провели корекцію деформацій пальців на лівій кисті та на обох ногах. Після втручання Луїза пройшла в лікарні курс реабілітації.

«Захворювання є складним та потребує щоденної комплексної реабілітації: розробка рухів у суглобах, індивідуальне ортезування, місцеве лікування гелями та компресами, бальнео та грязелікування, ерготерапія тощо під контролем стану суглобів», – повідомив керівник клініки нейроортопедії, травматології та реабілітації, хірург Олександр Корольков.

Дівчину вже виписали з лікарні. Удома вона продовжить реабілітаційні вправи і час від часу приїжджатиме на контроль до львівських лікарів.