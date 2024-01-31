Львівські спеціалісти спільно з італійським хірургом вживили у травмовану частину ноги стовбурові клітини

Лікарі дитячої лікарні св. Миколая рік боролися, аби врятувати ногу 13-річного львів’янина від ампутації. Закордонні медики запевняли, що він не зможе ходити і єдиний вихід – ампутація стопи. Утім, львівським спеціалістам вдалося наростити дитині нову шкіру й зміцнити її стовбуровими клітинами, повідомили в лікарні.

13-річний Микола рік тому потрапив у ДТП, на пішохідному переході автобус переїхав йому ногу. Після травми його стопа практично залишилася без шкіри. Ортопеди-травматологи взялися відновлювати покрив травмованої ділянки. Процес нарощування шкіри тривав три місяці. Після цього хлопчик знову став на ноги та почав ходити, а ще за два місяці – бігати.

Утім, новоутворена шкіра була дуже чутливою. Щойно Микола починав активно рухатися, на стопі утворювались ділянки тиску, які призводили до попрілостей та нових ран. Тому ортопеди-травматологи вирішили застосувати регенеративну медицину – вживити у травмовану частину ноги стовбурові клітини.

Таке лікування, кажуть лікарі, мало поліпшити загальний стан шкіри, зробити її більш пружною і зміцнити її барʼєрну функцію, бо дуже важливо, аби кістка, яка росте зі стопою, не тиснула на новостворену шкіру. Львівські спеціалісти спільно з італійським хірургом Роберто Брамбілло вживили хлопчику клітини з його власної жирової тканини.

«Ми забирали з живота дитини жирову тканину. Через спеціальний фільтр з неї отримували мезенхімальні стовбурові клітини та вводили їх в ті ділянки мʼяких тканин, де ми хотіли отримати покращення локальної ситуації», – пояснила завідувачка відділення ортопедії і травматології Галина Гачкевич.

Операція тривала лише годину. Наступного дня Микола повернувся додому. Медики запевняють, що стан шкіри на його стопі суттєво поліпшиться за три місяці. Тоді він зможе вести максимально активне життя.