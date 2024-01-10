Команда лікарів, які провели операції з операції із вживлення стовбурових клітин

У львівській дитячій лікарні св. Миколая відомий італійський хірург Роберто Брамбілла спільно із ортопед-травматологами лікарні успішно вживили стовбурові клітини трьом українським дітям із порушеннями рухливості кінцівок.

Втручання із вживлення стовбурових клітин – це одна із провідних світових методик регенеративної медицини, яка дає шанс маленьким пацієнтам з опіковими травмами та іншими патологіями збільшити рухливість у кінцівках. І нещодавно цей сучасний метод лікування вперше застосовали і у дитячій лікарні Львова, повідомили в лікарні.

Однією з трьох перших пацієнтів була 17-річна Божена з Львівщини. Дівчина народилася зі зрощенням променевої та ліктьової кісток, через що долоня її лівої руки була обернена наперед, що викликало дискомфорт і не дозволяло дівчині бути самостійною у побуті. Рік тому ортопеди-травматологи лікарні скорегували патологію дівчини, а тепер настав час відновити повну активність кінцівки. Аби пришвидшити одужання Божени, керівник напрямку регенеративної медицини однієї з лікарень Італії Роберто Брамбілла запропонував застосувати новий метод — вживлення стовбурових клітин у ділянку руки, яка потребує відновлення.

«Рідкісне втручання Роберто Брамбілла, Галина Гачкевич разом з операційною командою провели у кілька етапів. Спершу методом ліпосакції хірурги забрали зі стегнової ділянки пацієнтки жирову тканину та відділили від неї так звані мезенхімальні стовбурові клітини. Потім вживили їх у раніше прооперовану ділянку руки. Стовбурові клітини неабияк ефективні у таких випадках, адже мають здатність трансформуватися у будь-який інший тип клітин, що в свою чергу пришвидшує процес відновлення тканин руки», – кажуть у лікарні.

Для Божени ця операція надзвичайно важлива. Після смерті мами її виховувала бабуся і нині дівчина хоче бути опорою для неї.

Інші два втручання лікарі виконали дітям із післяопіковою та травматологічною патологіями. Ці маленькі пацієнти теж із нетерпінням чекають на швидше покращення рухливості кінцівок.