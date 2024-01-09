Ортопед-онколог Ульріх Екснер пробуде у Львові до 20 січня

У п’ятницю, 12 січня, до Західноукраїнського спеціалізованого дитячого медичного центру приїжджає відомий ортопед-онколог зі Швейцарії Ульріх Екснер. Спільно зі спеціалістами Центру він консультуватиме дітей та дорослих з онкопатологіями опорно-рухової системи та іншими ортопедичними хворобами. Аби проконсультуватися у відомого спеціаліста, достатньо мати скерування лікаря, повідомили у Центрі.

Ортопед-травматолог Центру Олександр Щуровський уточнив ZAXID.NET, що Ульріх Екснер пробуде у Львові до 20 січня. На час його приїзду уже запланували 10 складних операцій – пухлини тазу, навколо тазу, кульшового суглоба тощо. Це важкі операції і довготривалі. Крім тих пацієнтів, яких уже відібрали, прооперують й інших. Якщо на консультацію прийде пацієнт, якому потрібна буде невідкладна хірургічна допомога, його прооперують.

Записатися на безкоштовну консультацію до спеціаліста зі Швейцарії Ульріха Екснера можна, заповнивши цю форму. Дітям треба мати скерування до дитячого ортопеда-травматолога, дорослим – до травматолога.

До слова, професор Ульріх Екснер вже понад 20 років поспіль двічі-тричі на рік приїжджає до Західноукраїнського спеціалізованого дитячого медичного центру та безкоштовно консультує і оперує українських пацієнтів. У серпні 2022 року у Львові в Успенській Церкві швейцарському ортопеду-онкологу, професору Ульріху Екснеру вручили нагороду від Митрополита Епіфанія – орден Святого Миколая Чудотоворця. Цю нагороду він отримав за порятунок українських хворих та гуманітарну допомогу українській громаді.