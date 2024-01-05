Оперативне втручання з видалення двох пухлин тривало чотири години

Хірурги Львівського онкологічного регіонального лікувально-діагностичного центру впродовж одного оперативного втручання видалили 62-річній мешканці Львова дві злоякісні пухлини: грудної залози і сигмовидної кишки. Другу пухлину виявили під час обстеження на комп’ютерному томографі, жодних скарг у пацієнтки не було. Тому є надія, що жінка вчасно звернулася до лікарів.

У 62-річної львів’янки діагностували рак грудної залози. Вона пройшла передопераційну хіміотерапію, готувалася до операції і проходила всі необхідні обстеження. Під час КТ у пацієнтки виявили і пухлину сигмовидної кишки. Такий діагноз був для неї дуже несподіваний, бо жодних скарг з боку шлунково-кишкового тракту не було, повідомили у Центрі.

Після консультацій і обговорень мультидисциплінарна команда Центру вирішила видалити обидві пухлини одночасно. Спершу жінці лапароскопічно провели передню резекцію прямої кишки (видалили пухлину). Операція тривала три години. Після цього, не виводячи жінку із медикаментозного сну, хірурги провели друге хірургічне втручання.

«Пухлина грудної залози була понад два сантиметри, з ураженням аксилярного лімфатичного вузла. Тому ми провели радикальну мастектомію. Ця операція тривала годину», – каже завідувач відділення реконструктивної хірургії Ігор Процько.

Такий підхід, коли одночасно видаляють дві пухлини, за словами лікарів, має свої переваги, дозволить жінці швидше реабілітуватися. Зараз пацієнтка почувається добре. Лікарі чекають на результати гістології, щоб обрати подальшу тактику лікування. За словами хірурга-онколога проктологічного відділення Романа Шияна, є шанс, що на цьому лікування жінки завершиться, і вона надалі буде під спостереженням лікарів.