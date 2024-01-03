Допомогти дитині позбутися проблем могла лише операція

У Центрі дитячої медицини (лікарня «Охматдит») хірурги успішно прооперували 16-річну мешканку Львівщини, у якої була складна вроджена вада кишківника. У дитини по 7-10 днів не було випорожнень. Під час оперативного вручання хірургам вдалося повністю усунути вроджену ваду.

Дівчинка мешкає на Львівщині. У неї тривалий час були проблеми з кишківником. Випорожнень могло не бути 7-10 днів. Консервативне лікування не приносило полегшення, тож батьки дівчинки звернулися до лікарів «Охматдиту», повідомили в лікарні.

У дитячій лікарні дівчинку ретельно обстежили і поставили діагноз: ідіопатичний мегаректум, синдром Пайра. Це захворювання, за словами лікарів, непросто діагностувати, тож нерідко пацієнти з цим синдромом помилково лікують інші захворювання органів черевної порожнини.

У дівчини, як пояснив ZAXID. NET дитячий хірург, медичний директор з хірургічної роботи Центру Богдан Мальований, це була вроджена вада. Її кишківник був подовжений, мав багато згинів, і тому випорожнення не відбувалися нормально. Допомогти їй могла лише операція.

До операційної бригади, окрім Богдана Мальованого, увійшли завідувач клініки «Хірургія плюс» Роман Стеник, завідувач операційно-ендоскопічного відділення Олег Содома та інтерн, дитячий хірург Соломія Ковч.

Дівчинці лапароскопічно зробили геміколектомію. Іншими словами, хірурги дещо вкоротили кишківник, випрямили його і наклали апаратний кишковий анастомоз, провівши втручання без жодного додаткового розрізу. Операція пройшла успішно, дівчина не має скарг, є самостійні випорожнення. Пацієнтку вже виписали з лікарні.