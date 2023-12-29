Сім'я Пашників обрала приватну клініку для лікування молочних зубів

П’ятирічний Велес Пашник уже 21 добу перебуває у глибокій комі в львівській дитячій лікарні св. Миколая. Його стан – критичний. Лікарі роблять все можливе і неможливе, аби підтримувати життя дитини, і не дають жодних прогнозів. Жвава здорова дитина опинилася на межі життя і смерті після видалення молочних зубів під загальним знечуленням.

Про цю трагедію батько хлопчика музикант Віктор Пашник повідомив у Facebook у четвер, 28 грудня. «21 добу наш неймовірний синочок у комі. У нього констатували смерть мозку через неналежне видалення молочних зубів. Наше з дружиною життя розділилось на до і після того злощасного дня, 8 грудня, коли дружина Маріанна з сином Велесом пішли до клініки ТОВ «ОРІ ГРУП» (Ori-Dent), аби видалити два молочні зубчики», – написав батько.

Під час операції у дитини зупинилося серце

У розмові з ZAXID.NET Віктор розповів, що у сина боліли зуби. Один зуб був з великим нагноєнням, щока напухла, зуб болів і через це син нічого не їв. Ще один зуб поруч був з карієсом, який також треба було видалити. Тобто, два молочні зуби треба було видалити і ще два полікувати. Хлопчик дуже боявся лікарів і усі спроби стоматологів допомогти йому у звичний спосіб не давали результату. Тоді лікарі запропонували видалити хворі зуби під загальним знечуленням.

«Клініку ми знайшли самі. І там не треба було чекати. Ми подзвонили в клініку 6 грудня, на свято Миколая, нам сказали, що 8 грудня зможуть прооперувати», – розповідає Віктор. Сім’я обрала клініку Ori-Dent на вул. Сидора Голубовича, 34.

Операція, за словами мами хлопчика Маріанни, почалася приблизно о 12:00. Жінка страшенно нервувала і весь цей час, поки син був в операційній, переписувалася з чоловіком, повідомляла про все, що відбувається. Тож зараз по цих повідомленнях може точно відтворити деталі.

«Десь о 12:25 я почула жіночі крики за дверима, істерику. Я не знала точно, де це відбувається. Через кілька хвилин прибіг якийсь чоловік (згодом дізналася, що то директор клініки). Згодом приїхала одна “швидка”, невдовзі ще одна. Ця друга “швидка” і відвезла сина в реанімацію лікарні, що на вул. Орлика», – каже Маріанна.

Директор фірми запропонував Маріанні сісти у машину і вони поїхали слідом за «швидкою». Уже в лікарні мама запитала у лікарів «швидкої» про стан сина. Їй відповіли, що стан дитини дуже важкий.

«Під час операції у сина відбулася зупинка серця. У клініці кажуть, що серце вдалося запустити через три хвилини, але чи це так? У дитячій лікарні сказали, що їм привезли по суті вже напівживу дитину», – каже батько.

Лікарі кажуть, що стан критичний

Завідувач відділення анестезіології та інтенсивної терапії лікарні св. Миколая Ярема Безніско повідомив, що дитина до лікарні потрапила у термінальному стані, вкрай важкому, з важкими розладами гемодинаміки, важкими розладами вітальних функцій.

«Дитина має важке постгіпоксичне ушкодження головного мозку, кома третього ступеня, гіпоксична енцефалопатія. Зараз стан хлопчика і далі залишається вкрай важким, без особливої позитивної динаміки. Ми робимо все необхідне, підтримуємо життя дитини», – каже Ярема Безніско.

Лікар не дає жодних подальших прогнозів. Наголошує лише, що стан дитини критичний.

Ми зателефонували директору клініки ТОВ «ОРІ ГРУП» (Ori-Dent) Роману Ониську, аби дізнатися, може вони вже знають, чого так сталося. Можливо клініка вже провела внутрішнє розслідування (від часу трагедії пройшоло вже три тижні), і щось вдалося з’ясувати. Директор, як тільки почув, що телефонують журналісти, відмовився особисто прокоментувати ситуацію: «Можу дати вам людину, яка від нашої клініки дасть вам коментар», – сказав Роман Онисько і згодом скинув телефон, не вказавши навіть прізвища контактної особи.

Це був телефон адвоката, який представлятиме інтереси клініки у кримінальному провадженні. Він не знає, чи проводила клініка внутрішнє розслідування цього трагічного випадку, бо лише вступив у справу. Адвокат відмовився уточнити своє прізвище, і, звісно, жодних коментарів наразі давати не може.

Речниця поліції Львівської області Світлана Добровольська повідомила, що за цим випадком 17 грудня слідчі розпочали кримінальне провадження за частиною 2 статті 140 КК України «Невиконання чи неналежне виконання медичним або фармацевтичним працівником своїх професійних обов'язків внаслідок недбалого чи несумлінного до них ставлення, якщо це спричинило тяжкі наслідки для неповнолітнього».

Згідно з інформацією інформаційно-аналітичної бізнес-системи YouControl, ТзОВ «ОРІ-ДЕНТ» зареєстроване 12 грудня 2023 року, за чотири дні після операції Велеса Пашника. Директором і власником ТзОВ є Роман Михайлович Онисько. На сайті клініки головним лікарем стоматологічної клініки, де трапився трагічний випадок, вказана Ірина Олександрівна Онисько, ймовірно дружина Романа Михайловича Ониська. Також на сайті YouControl можна відстежити, що Роман Михайлович Онисько та Ірина Олександрівна Онисько свого часу були керівниками ще однієї стоматологічної клініки – «Стоматодент» на вул. Гасина у Жовкві.

* Фото опубліковане з дозволу батьків