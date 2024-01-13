Велес Пашник був у глибокій комі з 8 грудня

У Львові помер 5-річний Велес Пашник, який більше місяця перебував у глибокій комі після видалення молочних зубів під загальним знечуленням. Про це пізно ввечері в суботу, 13 січня, повідомив батько хлопчика Віктор Пашник.

Велес Пашник був у глибокій комі з 8 грудня. 28 грудня батько хлопчика публічно повідомив про трагічний інцидент у Facebook. За словами Віктора Пашника, лікарі констатували у його сина смерть головного мозку. Після цього інформації про стан здоровʼя хлопчика не було.

«Лети наш хлопчику, лети… Усім нам із небес світи… Спочивай із миром, коханий наш Лесюньо!», – написав увечері 13 січня Віктор Пашник у Facebook.

Як повідомляв ZAXID.NET, 8 грудня Віктор Пашник із дружиною Маріанною відвели сина Велеса в приватну клініку Ori-Dent, що на вул. Голубовича, 34, аби видалити два молочні зуби. Хлопчик дуже боявся лікарів і усі спроби стоматологів допомогти йому у звичний спосіб не давали результату. Тоді лікарі запропонували видалити хворі зуби під загальним знечуленням. Під час операції в хлопчика зупинилось серце, його госпіталізували в реанімацію дитячої лікарні на вул. Орлика.

29 грудня батько хлопчика Віктор Пашник повідомив, Велес перебуває в стані глибокої коми, у сина констатували смерть мозку через неналежне видалення молочних зубів. Після розголосу за цим фактом поліція розпочала кримінальне провадження за ч. 2 ст. 140 ККУ [Неналежне виконання лікарем своїх професійних обов'язків, що спричинило тяжкі наслідки для неповнолітнього].

Директор клініки Роман Онисько розмовляти з журналістами відмовився. На офіційних ресурсах клініки на цей випадок також досі не відреагували.