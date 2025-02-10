У Львові лікарці повідомили про підозру через смерть 5-річного хлопчика після лікування зубів
Лікарка-анестезіолог не мала права на роботу із дітьми та підробила документ
Поліція повідомила підозру львівській лікарці через смерть 5-річного хлопчика після лікування зубів. У дитини зупинилось серце під час операції, а лікарка-анестезіолог не мала права на роботу із дітьми.
Випадок трапився ще у грудні 2023 року у приватній клініці Ori-Dent, що на вул. Голубовича, 34, у Львові. Мати відвела свого 5-річного сина Велеса Пашника у клініку, щоб видалити два молочні зуби. Хлопчик дуже боявся лікарів і усі спроби стоматологів допомогти йому у звичний спосіб не давали результату. Тоді лікарі запропонували видалити хворі зуби під загальним знечуленням. Під час операції в хлопчика зупинилось серце, його госпіталізували в реанімацію дитячої лікарні на вул. Орлика. Хлопчик більше місяця перебував у глибокій комі, медики не змогли його врятувати.
5-річний Велес більше місяця перебував у глибокій комі, медики не змогли його врятувати
Як повідомила поліція 10 лютого 2025 року, під час досудового розслідування поліцейські встановили, що лікарка-анестезіолог не мала належної кваліфікації для роботи з дітьми. Вона підробила та подала в адміністрацію клініки відповідний сертифікат, через що незаконно отримала дозвіл на лікування малолітніх пацієнтів.
За процесуального керівництва Львівської обласної прокуратури лікарці повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених:
- ч.2 ст.140 (Неналежне виконання професійних обов'язків медичним або фармацевтичним працівником) ККУ
- ч.5 ст.27 - ч.3 ст.358 (Підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів, вчинене за попередньою змовою групою осіб) ККУ
- ч.4 ст.358 (Використання завідомо підробленого документа) ККУ
- ст.138 (Незаконна лікувальна діяльність) ККУ.
Максимальне покарання, передбачене санкціями статей - позбавлення волі на строк до п’яти років. Досудове розслідування триває.
Нагадаємо, що клініко-експертна комісія департаменту охорони здоров’я Львівської ОВА ще у квітні 2024 року визнала неналежним надання медичної допомоги 5-річному Велесу Пашнику в приватній стоматологічній клініці Ori-Dent у Львові. Виявилося, що стоматологиня Вікторія Карнаухова та анестезіологиня Ірина Пода не мали відповідної кваліфікації для лікування дітей. Висновок комісії береться до уваги під час розслідування кримінального провадження.