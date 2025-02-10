У дитини зупинилось серце після анестезії, а лікарка-анестезіолог не мала права на роботу із дітьми

Поліція повідомила підозру львівській лікарці через смерть 5-річного хлопчика після лікування зубів. У дитини зупинилось серце під час операції, а лікарка-анестезіолог не мала права на роботу із дітьми.

Випадок трапився ще у грудні 2023 року у приватній клініці Ori-Dent, що на вул. Голубовича, 34, у Львові. Мати відвела свого 5-річного сина Велеса Пашника у клініку, щоб видалити два молочні зуби. Хлопчик дуже боявся лікарів і усі спроби стоматологів допомогти йому у звичний спосіб не давали результату. Тоді лікарі запропонували видалити хворі зуби під загальним знечуленням. Під час операції в хлопчика зупинилось серце, його госпіталізували в реанімацію дитячої лікарні на вул. Орлика. Хлопчик більше місяця перебував у глибокій комі, медики не змогли його врятувати.

5-річний Велес більше місяця перебував у глибокій комі, медики не змогли його врятувати

Як повідомила поліція 10 лютого 2025 року, під час досудового розслідування поліцейські встановили, що лікарка-анестезіолог не мала належної кваліфікації для роботи з дітьми. Вона підробила та подала в адміністрацію клініки відповідний сертифікат, через що незаконно отримала дозвіл на лікування малолітніх пацієнтів.

За процесуального керівництва Львівської обласної прокуратури лікарці повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених:

ч.2 ст.140 (Неналежне виконання професійних обов'язків медичним або фармацевтичним працівником) ККУ

ч.5 ст.27 - ч.3 ст.358 (Підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів, вчинене за попередньою змовою групою осіб) ККУ

ч.4 ст.358 (Використання завідомо підробленого документа) ККУ

ст.138 (Незаконна лікувальна діяльність) ККУ.

Максимальне покарання, передбачене санкціями статей - позбавлення волі на строк до п’яти років. Досудове розслідування триває.

Нагадаємо, що клініко-експертна комісія департаменту охорони здоров’я Львівської ОВА ще у квітні 2024 року визнала неналежним надання медичної допомоги 5-річному Велесу Пашнику в приватній стоматологічній клініці Ori-Dent у Львові. Виявилося, що стоматологиня Вікторія Карнаухова та анестезіологиня Ірина Пода не мали відповідної кваліфікації для лікування дітей. Висновок комісії береться до уваги під час розслідування кримінального провадження.