Головний архітектор Львова Антон Коломєйцев передав своє авто військовим
Головний архітектор міста Львова департаменту архітектури та просторового розвитку Львівської міськради Антон Коломєйцев передав свою автівку 80-ій окремій десантно-штурмовій Галицькій бригаді. Про це він повідомив у середу, 25 березня.
«Цивільне життя це «шеві» відʼїздило, тепер попереду - служба на передовій. З великою радістю передаємо його 80 ОДШБр. Компактні SUV, як ця, – прекрасний засіб для мобільних груп. На жаль, на фронті такі авто – витратний матеріал. Але сподіваємось, відслужить якнайдовше та принесе користь», – повідомив головний архітектор Львова Антон Коломєйцев.
У дописі Антон Коломієць повідомив, що передав свій автомобіль Chevrolet Tracker 2014 року випуску на потреби військових, замінивши його на гібридну модель. Цей автомобіль він придбав у березні 2018 року. На сайті AutoRia вартість таких авто коливається від 9 до 11 тис. доларів.
У щорічній декларації за 2025 рік Антон Коломєйцев вказав кілька автівок, якими посадовець та його дружина користуються. Зокрема, Chevrolet Tracker (2014 року випуску), ВАЗ 21011 (1978 року випуску) та Honda CR-V (2011 року випуску).
39-річний Антон Коломєйцев є кандидатом архітектури. У 2019 році він став головним архітектором Львова, до цього викладав у «Львівській політехніці».