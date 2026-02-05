Представник ГУР МО України Євгеній Єрін подякував «Гомону», його слухачам та партнерам за надане обладнання

Львівський муніципальний хор «Гомін» спільно із «Театр.орг» та благодійним фондом «На вчора» забезпечили сучасним реанімаційним обладнанням дві машини медичної евакуації для воєнної розвідки України.

Як повідомило Головне управління розвідки Міноборони 5 лютого, забезпечення «медеваків» новітнім обладнанням дозволить надавати пораненим бійцям екстрену медичну допомогу та стабілізувати їх стан навіть у критичних ситуаціях. Загальна вартість переданої розвідникам допомоги – 6 млн грн.

«Культура має працювати для захисту держави та її зміцнення. Саме тому ми постійно допомагаємо воєнній розвідці. Сьогодні існує нагальна потреба в медичному транспорті, і я радий, що ми змогли дієво докластись до розв’язання цієї проблеми», – наголосив керівник хору Вадим Яценко.

Представник ГУР МО України Євгеній Єрін подякував «Гомону», його слухачам та партнерам за надане обладнання, яке щодня рятуватиме життя українських захисників.

«Ми дякуємо небайдужим українцям за підтримку. Кожна медична машина — це врятоване життя та збережене здоров’я наших оборонців. Найближчим часом ці машини вирушать до зони бойових дій», – підкреслив Євгеній Єрін.

Нагадаємо, що хор «Гомін» не вперше збирає гроші для військових. До прикладу, під час європейського туру львівський хор зібрав 10 млн грн для ЗСУ. Художній керівник хору Вадим Яценко розповідав, що «Гомін» має дві місії – нести українську пісню та допомагати фронту.

У січні 2026 року хор «Гомін» з партнерами передали 25 авто для Сил оборони, а раніше зібрали 5 млн грн на реабілітацію ветеранів. Весною 2026 року хор вперше вирушає у тур Америкою та Канадою, де також збиратиме гроші для ЗСУ.