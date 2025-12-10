Під час євротуру вдалося зібрати 10 млн грн для українських військових

Львівський хор «Гомін» звершив великий європейський тур: протягом місяця відбулось 35 концертів у 19 містах. Під час туру вдалось зібрати 10 млн грн для ЗСУ. Про це інформує Львівська міськрада.

У рамках туру звучала програма «Цей хор, цей хор мені щоночі сниться» – харизматичне українське ретро в новому хоровому звучанні. Відомі шлягери української естради оживали в яскравих інтерпретаціях хору «Гомін» під дириґуванням Вадима Яценка. Серед них – улюблені хіти Володимира Івасюка й Анатолія Горчинського, мелодії з репертуару Квітки Цісик та Назарія Яремчука, а також багато сюрпризів для слухачів.

Разом із Teatr​.org​.ua під час євротуру вдалося зібрати 10 млн грн для українських військових.

Зокрема, під гаслом «Збереження життя», вдалося зібрати 6 млн грн на переобладнання двох мікроавтобусів до рівня медеваків, щоб рятувати людей із зони бойових дій. Ще один мільйон гривень спрямовали на підтримку постраждалих від російської ракетної атаки на Тернопіль, що відбулась 19 листопада. 2 млн грн передадуть на збір «Народний гомін», в межах якого вже вдалося передати 25 автомобілів захисникам, а ще 25 буде передано в січні. Та ще 1 млн грн передадуть у Фонд Сергія Притули.

«Ми маємо зараз дві місії. Одна – нести нашу українську пісню, а друга (ще більш важлива) – допомагати фронту», – сказав художній керівник хору Вадим Яценко.

У грудні 2025 року та січні 2026 року у хору «Гомін» заплановані концерти в України: 8 грудня концерти при свічках у Національній філармонії України, 9 грудня «Гомін. Партеси» звучатимуть у Києво-Печерській Лаврі (зал Трапезної палати).

З 15 грудня стартує різдвяний тур у 15 містах країни. Різдвяну програму почують і у Львові: у Львівському органному залі, Театрі імені Марії Заньковецької та Театрі опери та балету імені Соломії Крушельницької. У квітні 2026 року хористи вирушають у великий тур США та Канадою.