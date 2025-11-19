Росіяни вдарили ракетами та дронами по житловим багатоповерхівкам

Львівський хор «Гомін» Львівського органного залу спільно з платформою TEATR.org.ua передадуть 1 млн грн на допомогу жертвам сьогоднішньої трагедії в Тернополі, яка стала наслідком російського ракетного удару. Про це йдеться на офіційній сторінці колективу у фейсбук.

«Друзі, Тернопіль для хору «Гомін» – особливе місто. Це друге місто в Україні за кількістю наших концертів, і серед наших хористів є кілька учасників, родом саме звідти. Тому сьогоднішня новина розірвала серце на шматки. На жаль, життя людей не повернути. Але ми зобов’язані підтримати тих, хто постраждав від кривавої атаки наших «сусідів»», ‒ йдеться у повідомленні.

Звіт щодо відправлених коштів колектив закріпить у сторіз.

Нагадаємо, у ніч на 19 листопада росіяни вдарили по двох житлових багатоповерхівках у мікрорайоні «Сонячний». Унаслідок комбінованого удару ракетами та БпЛА загинула 21 людина, серед них – дві дитини. 37 людей постраждали і перебувають в лікарнях в різних станах важкості. Серед постраждалих – 12 дітей. Під завалами ще можуть бути інші постраждалі.