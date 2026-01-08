Увечері 8 січня Росія завдала ракетного удару по Кривому Рогу. Постраждали щонайменше 17 людей, включно з дітьми. Про це повідомили виконувач обов’язків очільника Дніпропетровської ОВА Владислав Гайваненко та прокуратура області.

В обласній прокуратурі уточнили, що станом на 20:00 відомо про 17 потерпілих, серед них – чотири дитини.

Голова Ради оборони міста Олександр Вілкул повідомив, що в лікарнях міста зараз перебувають 15 поранених.

«Один чоловік у тяжкому стані, ще один – у вкрай тяжкому стані. Інші (постраждалі, – ред.) у стані середньої тяжкості», – зазначив Вілкул.

За даними прокурорів, росіяни попередньо завдали ударів двома балістичними ракетами типу «Іскандер-М».

У місті пошкоджені 29 багатоповерхових будинків, з них із десяток – дуже серйозно, один із будинків фактично зруйнований. Також пошкоджено до десяти об’єктів бізнесу та автомобілі. Окрім житлової забудови уражений об'єкт інфраструктури, додав Олександр Вілкул.

Наслідки ракетних ударів по Кривому Рогу (Фото з телеграм-каналу «СВОЇ| Кривий Ріг»)

За процесуального керівництва Дніпропетровської обласної прокуратури розпочато кримінальне провадження за фактом воєнного злочину (ст. 438 КК України).

Нагадаємо, учора, 7 січня, росіяни здійснили одну з найбільших комбінованих атак по Кривому Розі від початку повномасштабного вторгнення. Унаслідок обстрілів поранення отримали восьмеро людей, з них двоє – перебувають у стані середньої тяжкості. За словами голови Ради оборони міста Олександра Вілкула «дуже складна» ситуація з електрикою в кількох районах міста. Станом на вечір 8 січня понад 115 тис. абонентів залишаються відключеними від електропостачання.