Будівництво триватиме впродовж 2026-2029 рр.

Компанія «ІФ-СК Груп» оголосила про намір побудувати на березі річки Прутець на курорті «Буковель» (с. Поляниця) восьмисекційний комплекс апартаментів з комерційними приміщеннями під басейн, спортзал супермаркет, аптеку тощо та підземною парковкою. Про будівництво відомо з повідомлення про плановану діяльність, що розміщене на порталі «ЕкоСистема».

Комплекс планують звести на в’їзді до курортного села на території присілку Прохідний на ділянці площею 1,45 га. Забудовником є ТзОВ «ІФ-СК Груп», що зареєстроване в Яремчі.

Як йдеться в описі проєкту, майбутній комплекс утворюватимуть вісім багатоповерхових будівель різної висоти (максимально – дев’ять поверхів). У них розміщуватимуться насамперед апартаменти – заплановано 438 номерів, комерційні приміщення під спортивну залу, аптеку, супермаркет, кав’ярню, басейн тощо, а також допоміжні приміщення. Також передбачене укриття у разі повітряної тривоги для 450 людей, підземний паркінг на понад 200 місць для машин та мотоциклів.

Забудовник планує також побудувати каналізаційні очисні споруди для комплексу. Воду для потреб майбутніх мешканців мають намір брати з річки Прутець (після очищення) або ж пробурити свердловину на артезіанську воду.

Окрім того, «ІФ-СК Груп» планує побудувати 134-метрову бетонну підпірну стінку на березі Прутця біля планованого комплексу «для захисту берега від руйнування».

На сайті забудовника вказано, що вони хочуть завершити підготовчі роботи та почати активне будівництво вже цьогоріч навесні. Зведення комплексу триватиме у кілька черг, повністю здати в експлуатацію його планують у 2029 році.

«ІФ-СК Груп» було зареєстроване в Яремчі в липні 2025 року. Його статутний капітал – 1,1 млн грн. Бенефіціарним власником вказаний підприємець з Косівського району Андрій Мартищук, керівником – Юрій Михайлюк.

У медіа Андрія Мартищука згадують як бізнесмена, що разом з партнерами займається будівництвом комерційної нерухомості під брендом Skogur на Івано-Франківщині. У їхньому портфелі – котеджні містечка в селі Яблуниця, в «Буковелі» та інші проєкти.

До слова, наразі найбільшим комплексом апартаментів на курорті «Буковель» є Glacier Premium Apartments. Його побудувала фірма з орбіти колишнього заступника міністра внутрішніх справ Сергія Чеботаря та франківського забудовника Василя Кавлака. Комплекс налічує 810 апартаментів.