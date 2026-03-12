Пальмова олія стрімко дорожчає

Пальмова олія продовжує дорожчати на тлі стрімкого зростання цін на нафту, що підвищує інтерес до біопалива. Ринок наближається до п’ятого підвищення за останні шість торгових сесій, повідомляє Bloomberg.

Так, ф’ючерси на пальмову олію на біржі торгувалися близько 4 050 малайзійських ринггітів за тонну (трохи більше 1 тис. доларів) станом на 11 березня 2026 року.

Цього місяця пальмова олія майже зрівнялася за ціною з газойлем, а іноді навіть торгується з невеликою знижкою. Для порівняння, торік її середня вартість була приблизно на 313 доларів за тонну.

Скорочення різниці у цінах робить виробництво біопалива вигіднішим. Значна частина пальмової олії використовується для виготовлення біодизеля, особливо в Індонезії – найбільшому виробнику цієї сировини. У країні діє вимога додавати до дизельного пального 40% біодизеля на основі пальмової олії, а в перспективі уряд планує підвищити цей показник до 50%.

Ситуація на ринку

Водночас ситуація на Близькому Сході створює нові виклики для галузі. У Південно-Східній Азії різко подорожчав метанол – важливий компонент у процесі переробки рослинної сировини на паливо. Індонезія імпортує значну частину цього ресурсу з країн Близького Сходу, тому затяжні бойові дії у регіоні можуть ускладнити виробництво біопалива та посилити енергетичну напруженість.

Також дорожчає й інша рослинна олія – ф’ючерси на соєву олію в Чикаго піднялися до 67,72 цента за фунт. Причиною зростання цін є ситуація на нафтовому ринку. Через бойові дії у регіоні Близького Сходу ціна на Brent зростала майже на 10%. Блокада Ормузької протоки та політичні заяви теж спричинили коливання на енергетичних ринках.

Як писав ZAXID.NET, військові США за 11 березня знищили 16 іранських суден, які встановлювали міни на нафтовому маршруті в районі Ормузької протоки.

Через Ормузьку протоку проходить приблизно 20–30% (або близько 13–21 млн барелів) світових морських поставок нафти щодня. Також через цю вузьку протоку, що з’єднує Перську затоку з Аравійським морем, проходить більше чверті світової торгівлі зрідженим природним газом.