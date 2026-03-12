Уранці четверга, 12 березня, країни Перської затоки перехопили нову хвилю іранських дронів і ракет, які атакували нафтові об’єкти й танкери. Про це повідомляє телеканал CNN з посиланням на офіційні відомства країн Перської затоки.

Зазначається, що над міжнародним аеропортом Ербіль в Іракському Курдистані видно дим. Раніше два іноземні нафтові танкери зазнали атаки іранських БпЛА в територіальних водах Іраку. Щонайменше одна людина загинула, 38 інших вдалось врятувати. Іран взяв на себе відповідальність за атаку, заявивши, що танкери підірвав морський дрон.

Міністерство оборони Саудівської Аравії заявило, що перехопило та знищило понад 20 безпілотників у східних частинах країни, де розташовані нафтові родовища королівства.

Бахрейн заявив, що іранські атаки були спрямовані на паливні резервуари на об’єкті в північній провінції Мухаррак королівства. Міністерство внутрішніх справ попередило мешканців чотирьох сусідніх міст і сіл залишатися вдома та зачиняти вікна, щоб уникнути наслідків загоряння.

Об’єднані Арабські Емірати заявили, що їхня протиповітряна оборона реагує на «ракетні загрози та загрози від безпілотників з боку Ірану». Урядове інформаційне бюро Дубая повідомило, що безпілотник врізався у житловий хмарочос Address Creek Harbour, розташований у районі Dubai Creek Harbour. За даними відомства, незначну пожежу вдалось локалізувати.

Збройні сили Кувейту заявили, що їхня протиповітряна оборона перехопила «кілька ворожих безпілотників» на півночі країни. За даними міністерства оборони, двоє людей зазнали поранень після того, як безпілотник націлився на житловий будинок на півдні Кувейту. Атака спричинила пожежу, яку пізніше вдалось загасити.

За даними Міністерства охорони здоров’я Лівану, восьмеро людей загинули внаслідок авіаудару по узбережжю Рамлет-ель-Байда в центральному Бейруті вранці 12 березня. Ізраїль заявив, що розпочав чергову масштабну «хвилю ударів» по ​​всій країні, спрямованих проти пускових установок «Хезболли» та інфраструктури в південному передмісті Бейрута Дахіє.

Ізраїль заявив, що ідентифікував ракети, запущені з Ірану в напрямку його території. У центральній та північній частині Ізраїлю лунали сирени. Іран підтвердив, що запустив «нову хвилю ракет» по Ізраїлю, повідомляють державні медіа, які стверджують, що «Хезболла» також приєдналася до атак.

Нагадаємо, 10 березня стало відомо, що армія США за день знищила 16 іранських суден, які встановлювали міни на нафтовому маршруті в районі Ормузької протоки.

Зазначимо, через Ормузьку протоку проходить приблизно 20–30% (або близько 13–21 млн барелів) світових морських поставок нафти щодня. Також через цю вузьку протоку, що з’єднує Перську затоку з Аравійським морем, проходить більше чверті світової торгівлі зрідженим природним газом.