НБУ вимагає пояснення через публікацію Олега Гороховського

Національний банк України звернувся до monobank із запитом про пояснення через публікацію співзасновника проєкту Олега Гороховського, у якій було оприлюднено фото клієнтки нібито на фоні російського прапора. Про це регулятор повідомив у середу, 11 березня, у відповіді на запит «Економічної правди».

У Нацбанку зазначили, що аналізують обставини ситуації в межах функції захисту прав споживачів фінансових послуг. Регулятор вже надіслав банку запит із проханням пояснити поширення інформації, отриманої під час ідентифікації або перевірки клієнта, яка може бути банківською таємницею.

У НБУ наголосили, що зможуть надати оцінку діям Гороховського лише після отримання пояснень від банку та перевірки всіх фактів. До завершення перевірки регулятор вирішив утриматися від додаткових коментарів, оскільки інформація, отримана під час наглядових дій, належить до банківської таємниці.

Якщо під час перевірки буде встановлено порушення законодавства або нормативних актів НБУ, регулятор може застосувати до банку передбачені законом заходи впливу.

Олег Гороховський опублікував у соцмережах фото клієнтки monobank

9 березня у Threads Гороховський опублікував фото клієнтки, яка звернулась на відеоверифікацію з питанням, чому заблокували рахунок. На її фоні був прапор, який нагадував російський. У дописі співзасновник проєкту написав, що клієнтці відмовили в обслуговуванні «через немиту голову».

Карина Кольб, яка виявилася жінкою з цього фото, відповіла на публікацію. Вона пояснила, що перебуває за кордоном, а прапор на задньому плані – це стяг Словенії, який відрізняється від російського наявністю герба у лівій частині.

Карина Кольб опублікувала пояснення щодо прапора на фоні під час відеоідентифікації

Ситуація викликала активну дискусію у соцмережах, зокрема щодо того, чи мав право Гороховський публікувати зображення клієнтки. Він же згодом опублікував новий допис, у якому заявив, що «у прихильників російського миру в Україні не буде жодного захисту персональних даних». Водночас він продовжив наполягати, що на фото у жінки був саме російський прапор.

Військовослужбовець і засновник фестивалю ВиделкаFest Сергій Гнезділов повідомляв 10 березня, що поспілкувався з жінкою. Вона розповіла, що разом із матір’ю виїхала з Харкова до Словенії у 2023 році як біженка. У 2024 році вона переїхала до Німеччини, де перебуває нині. За словами Кольб, під час відеоідентифікації вона перебувала в гостях у подруги зі Словенії, у квартирі якої висів національний прапор цієї країни.

«Я була вдома у подруги зі Словенії, вона студентка, і в неї справді висить прапор Словенії. Я не очікувала, що відеоідентифікація відбудеться так швидко, тому зайшла саме до тієї кімнати, де був прапор. Мені сказали, що рішення щодо розблокування картки ухвалять протягом доби. А вранці подзвонила мама і сказала, що я тепер дуже відома», – повідомила жінка.

Гнезділов також зазначив, що пізніше спілкувався з Гороховським щодо цієї ситуації. За словами військовослужбовця, співзасновник банку заявив, що переконаний: на фото зображений російський прапор, а сама дівчина нібито говорить неправду.

Доповнено о 22:32. Після інформації про запит НБУ Гороховський перепросив та запевнив клієнтів банку, що їхні персональні дані у безпеці.

«Після стількох років війни триколор викликає гнів. Я побачив прапор і швидко відреагував, не обдумуючи. Зробив це як людина, яка втомилася від усього, пов’язаного з Росією. Моє ставлення до цього прапора не змінилося. Ставлення до вчинку – так. Хочу запевнити всіх клієнтів, що з їхніми персональними даними все гаразд і ніколи не буде інакше – це наш головний пріоритет», – написав він.

Гороховський також відзначив, що monobank – один з найбільш атакованих кібервійськами Росії українських банків і є головною ціллю ворога у фінансовому секторі.

«За весь час війни у нас не було жодного витоку інформації. Висновки зроблено. У разі виникнення подібних ситуацій інформація передаватиметься виключно правоохоронним органам. Хто розчарувався – вибачте. Буду краще фільтрувати свої думки й не забувати про свою відповідальність», – додав співзасновник банку.

Нагадаємо, у березні 2025 року стало відомо, що monobank припинив обслуговування скандального блогера-ухилянта Мирослава Олешка, якого підозрюють у перешкоджанні ЗСУ.