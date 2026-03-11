За рік зарплати українських чиновників зросли на 4 тис. грн

Зарплати держслужбовців продовжують зростати – у січні 2026 року чиновникам платили в середньому 53,29 тис. грн, що на 4 тис. грн більше, аніж в січні 2025 року. Про це свідчать дані Міністерства фінансів. У відомстві зауважили, що зростання зарплати чиновників є помірним.

Хто з держслужбовців отримує найвищі зарплати?

За даними Мінфіну, найбільші оклади отримували працівники Нацкомісії, які здійснювали державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послу (НКРЕКП).

Водночас за місяць виплати в держустановах помітно знизилися. Так, в грудні 2025 року чиновники в середньому отримували 81,83 тис. грн. «Середній рівень оплати праці у січні традиційно демонструє сезонне зменшення», – зазначили в Мінфіні.

Зауважимо, що ця сума майже втричі перевищує середню зарплату в Україні. За даними Державної служби статистики, в січні 2026 року вона становила 27 975 грн.

Држслужбовці, які отримують найвищі зарплати:

НКРЕКП – 84,6 тис. грн.

Антимонопольний комітет – 81,7 тис. грн.

Апарат Верховної Ради – 74,6 тис. грн.

Рахункова палата – 72,0 тис. грн.

Національне агентство з питань запобігання корупції – 71,6 тис. грн.

Міністерство цифрової трансформації – 70,5 тис. грн.

Державна митна служба – 68,0 тис. грн.

Державне управління справами – 65,1 тис. грн.

Державна аудиторська служба – 64,6 тис. грн.

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку – 64,4 тис. грн.

Минулого року найвищі зарплати теж отримували працівники НКРЕКП. Відтак середня виплата за результатами 12 місяців в цій структурі становила 98,76 тис. грн.

У яких держструктурах найнижчі зарплати?

У деяких держустановах зарплати втричі менші, аніж в НКРЕКП. Найменші середні зарплати у співробітників таких установ:

Національна служба посередництва і примирення – 27,44 тис. грн;

Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів – 33,21 тис. грн;

Державна служба з лікарських засобів та контролю за наркотиками – 34,07 тис. грн;

Державна служба України з питань геодезії, картографії та кадастру – 34,39 тис. грн;

Державна інспекція енергетичного нагляду України – 34,5 тис. грн.

Зарплати чиновників розраховують із врахуванням низки факторів, як от посадовий оклад; надбавки за вислугу років (2% за кожний відпрацьований рік); надбавки за ранг держслужбовця; премії.

До слова, згідно з дослідженням сервісу «OLX Робота», медіанна заробітна плата в Україні за чотири роки – з січня 2022-го до січня 2026-го – зросла майже на 94%. При цьому збільшилась кількість вакансій на 13%, а число відгуків від кандидатів скоротилося на 3,5%.