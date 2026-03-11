Кириленко пояснив причини зростання цін на пальне в Україні

Голова Антимонопольного комітету України Павло Кириленко заявив, що ціни на пальне в Україні зростали повільніше, ніж у країнах Євросоюзу. За його словами, підвищення вартості на українських АЗС до рівня 10,5% відбулося лише 4 березня, тоді як у ЄС такий показник був зафіксований ще 23 лютого.

Про це Кириленко повідомив під час виступу у Верховній Раді у середу, 11 березня. Він зауважив, що зростання цін на пальне почалося наприкінці лютого. Уже 27 лютого оператори зафіксували різке збільшення попиту – закупівлі бензину А-95 зросли на 40–70%, а дизельного пального – на 60–140%.

Одночасно скоротилася пропозиція з боку європейських постачальників, які почали спрямовувати ресурси на наповнення власних ринків. Кириленко також нагадав, що після зупинки торік єдиного нафтопереробного підприємства в Україні майже всі світлі нафтопродукти країна змушена імпортувати.

Що спричинило зростання цін на пальне в Україні?

Серед основних факторів подорожчання пального очільник АМКУ назвав збільшення попиту, зменшення пропозиції, зростання фактичної вартості нафтопродуктів, а також подорожчання логістики. За його словами, витрати на доставку пального в Україні значно відрізняються від логістики в країнах Європейського Союзу.

Водночас, як наголосив Кириленко, у комітеті не виключають, що на підвищення цін могли вплинути і суб’єктивні чинники. Тож, наразі АМКУ й надалі аналізує дії операторів автозаправних станцій щодо можливих порушень законодавства під час підняття цін на пальне.

Раніше АМКУ звернувся до мереж автозаправних станцій із вимогою пояснити різке підвищення цін на пальне. 4 березня регулятор надав операторам ринку три дні для відповідей. Зокрема, відомство мало встановити, чи могли учасники ринку узгоджувати свої дії під час формування цін.