Кількість вакансій збільшилася на 13%

Медіанна заробітна плата в Україні за чотири роки – з січня 2022-го до січня 2026-го – зросла майже на 94%. Водночас кількість вакансій збільшилася на 13%, а число відгуків від кандидатів скоротилося на 3,5%. Про це йдеться у дослідженні сервісу «OLX Робота», передає «Економічна правда».

Де найвищі зарплати в Україні?

У 2026 році серед найбільш високооплачуваних пропозицій і далі домінують вакансії у будівельній сфері. Крім того, окремою категорією з високими зарплатами є служба в Силах оборони.

Найвищу медіанну зарплату, як і до початку повномасштабної війни, фіксують у брокерів з нерухомості –112,5 тис. грн. Для порівняння, у січні 2022 року цей показник становив 65,5 тис. грн. До переліку добре оплачуваних робіт також увійшли фасадники, штукатури та мулярі.

Змінилися й пріоритети шукачів роботи. Якщо у 2022 році найбільшу кількість відгуків отримували переважно робітничі вакансії, то у 2026-му інтерес кандидатів помітно змістився до сфер комунікацій та онлайн-роботи. Йдеться, зокрема, про копірайтинг, SMM, створення контенту, роботу з клієнтами, посади операторів чатів та менеджерів інтернет-магазинів, які часто передбачають дистанційний формат або гнучкий графік.

Водночас попит з боку роботодавців залишається зосередженим у торгівлі та логістиці. Найбільш масовими вакансіями залишаються продавці та водії.

Також у 2026 році помітно зросла кількість пропозицій для вантажників, а вакансії, пов’язані зі службою в Силах оборони, увійшли до переліку напрямів із найбільшою кількістю оголошень.

Як писав ZAXID.NET, у грудні 2025 року середня номінальна зарплата (тобто до вирахування податків) штатних працівників зросла на 13,8% порівняно з листопадом і досягла 30 926 грн. Водночас на початок 2026-го в Україні фіксували понад 36,6 тисячі активних проваджень щодо невиплати заробітної плати.