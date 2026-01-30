В Україні зросла середня зарплата

У грудні 2025 року середня номінальна зарплата (тобто до вирахування податків) штатних працівників в Україні підвищилася на 13,8% порівняно з листопадом і досягла 30 926 грн. Про це повідомила Державна служба статистики.

Найвищі середні доходи фіксують у Києві – 48 449 грн, а також у Луганській області – 45 160 грн (ймовірно, враховані державні структури, релоковані на підконтрольні території), та у Київській області – 31 200 грн.

Найменше заробляють працівники Кіровоградської (22 110 грн), Чернівецької (22 450 грн) та Чернігівської (22 752 грн) областей.

За видами економічної діяльності найбільш оплачуваними залишаються сфери інформації та телекомунікацій – 74 981 грн. Найнижчі доходи у працівників, зайнятих у творчості, мистецтві та розвагах, – 17 766 грн.

Як писав ZAXID.NET, в Україні реальні зарплати продовжують зростати, у 2025 році вони піднялися приблизно на 5%, тоді як у 2024-му зростання становило близько 15%. До слова, у листопаді середня зарплата по країні становила 27 167 грн, що на 0,9% більше, ніж у жовтні 2025 року.

Водночас на початок 2026 року в країні зафіксували понад 36,6 тисячі активних проваджень щодо невиплати заробітної плати. За рік кількість справ про стягнення заборгованої зарплати зросла на 6%. При цьому, 2025 рік став рекордним за кількістю нових проваджень.