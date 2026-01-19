В Україні зросла кількість компаній, які не виплатили зарплати працівникам

В Україні на початок 2026 року вже зафіксували понад 36,6 тисячі активних проваджень щодо невиплати заробітної плати. За рік кількість справ про стягнення заборгованої зарплати зросла на 6%. При цьому, 2025 рік став рекордним за кількістю нових проваджень. Так, упродовж минулого року відкрили 9174 справи проти 488 компаній. Це на 30% більше, ніж у 2024-му, і найвищий показник за останні п’ять років. Про це повідомляє «Опендатабот», з посиланням на дані Єдиного реєстру боржників.

Ба більше, більше ніж половина справ (56%), відкритих у 2025 році, залишаються непогашеними й досі. Найстаріше активне провадження тягнеться ще з 2017 року – зарплату своїм працівникам досі заборгувало державне підприємство «Поліськгеодезкартографія», яке нині перебуває у стані припинення. Загалом у 2017 році було відкрито майже дві тисячі справ, які досі залишаються в реєстрі.

Кількість справ щодо невиплати заробітної плати за рік зросла на 6% / Інфографіка «Опендатабот»

Найбільше проваджень минулоріч припало на компанії хімічної промисловості – 2,6 тисячі справ (29% від загальної кількості). Майже стільки ж зафіксовано у сфері постачання електроенергії та газу – 27%.

За регіонами лідером стала Дніпропетровська область, де відкрили 3,2 тисячі проваджень – це понад третина від загальної кількості. Далі йдуть Івано-Франківська область (1,1 тис.), Сумська (897) та Львівська (770). Водночас у Чернівецькій області зафіксували лише чотири справи, а у Волинській — 12.

Переважна більшість боргів припадає на приватні компанії – 62% усіх справ за 2025 рік. Ще 25% проваджень стосуються комунальних підприємств, а понад 13% – державних. Найчастіше в реєстрі фігурують ТОВ, комунальні та акціонерні товариства.

Приватні компанії формують понад 60% боргів із заробітної плати в Україні / Інфографіка «Опендатабот»

Найбільше проваджень щодо заборгованості із зарплати у 2025 році відкрили проти КП «Теплокомуненерго» Олександрійської міської ради — 1446 справ. До переліку найбільших боржників також увійшли «Карпатнафтохім» (1059), «Дніпроазот» (630), «Світловодськпобут» (491) та Одеський припортовий завод (469). Частина підприємств змогла закрити більшість справ до кінця року, однак у деяких сотні проваджень залишаються активними.

До слова, раніше ZAXID.NET писав, що керівника ПрАТ «Шахта “Надія”» на Львівщині Михайла Танчева судитимуть за безпідставну невиплату понад 27 млн грн зарплати. Прокурори Шептицької окружної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт стосовно тимчасового виконувача обов’язків директора шахти.