Директора шахти «Надія» судитимуть за невиплату зарплати

Керівника ПрАТ «Шахта “Надія”» на Львівщині Михайла Танчева судитимуть за безпідставну невиплату понад 27 млн грн зарплати. Прокурори Шептицької окружної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт стосовно тимчасового виконувача обов’язків директора шахти.

За даними слідства, посадовець мав повноваження та реальну фінансову можливість розрахуватися з працівниками, однак свідомо цього не зробив.

«Ігноруючи вимоги законодавства щодо першочерговості виплати заробітної плати, кошти спрямовувалися на інші потреби підприємства. Зокрема, гроші, призначені для виплати зарплати, витрачалися на пальне, автозапчастини, лісоматеріали, а також на проведення культурно-масових заходів. Водночас працівники шахти місяцями не отримували зароблені кошти», – розповіли у середу, 14 січня, в обласній прокуратурі.

За версією слідства, лише протягом 2025 року заборгованість із виплати заробітної плати сягнула понад 20 млн грн. Загальна сума боргу перед працівниками підприємства перевищила 27 млн грн.

Дії посадовця кваліфікували за ч. 1 ст. 175 ККУ (безпідставна невиплата заробітної плати). Справу скерували на розгляд суду. За даними ZAXID.NET, за невиплату зарплати судитимуть виконувача обов’язків директора ПрАТ «Шахта “Надія”» Михайла Танчева, який керує шахтою з червня 2024 року.