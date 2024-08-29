На шахті постійно виникають проблеми, а її директора викрили на крадіжці вугілля

Депутати Червоноградської міськради у четвер, 29 серпня, звернулись до міністра енергетики України Германа Галущенка щодо шахти «Надія», яка має припинити роботу 31 січня 2025 року. Вони просять міністра заслухати програму розвитку шахти і продовжити її роботу щонайменше на весь 2025 рік. Про це повідомляє пресслужба Червоноградської міськради.

ПрАТ шахта «Надія» в селі Сілець готується до ліквідації і має завершити роботу 31 січня 2025 року.

У зверненні керівництва шахти, що підтримали червоноградські депутати, ідеться про те, що підприємство підготувало програму розвитку шахти з техніко-економічним обґрунтуванням. Там вважають, що шахта ще зможе працювати до 2035 року включно і стане в пригоді для працевлаштування переселенців.

«Передчасна ліквідація підприємства призведе до втрати великої кількості робочих місць, альтернативи яким не створено, та до росту соціальної напруги в регіоні. Підприємство сплачує податки, що є одним з джерел формування місцевого бюджету», – йдеться у тексті звернення, де зазначено, що з початку року шахта сплатила 9,3 млн грн податків.

Раніше ішлося про те, що шахта, акціонером якої є держава, мала зупинитись влітку 2022 року, проте цьому завадила повномасштабна війна. Розмови про закриття шахти «Надія» кілька разів виникали і раніше. Підприємство працює з 1962 року і практично використало запаси вугілля.

Червоноградський район увійшов до пілотного проєкту зі справедливої трансформації вугільних регіонів, детальніше про нього можна прочитати в матеріалі «Червоноградська оаза».

Додамо, що у червні 2024 року директора шахти «Надія» і ще трьох його спільників викрили на масштабному розкраданні вугілля на підприємстві. Це був вже не перший скандал, в який потрапила шахта.