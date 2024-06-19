Директора шахти та його спільників затримали за розкрадання вугілля

Оперативники управління стратегічних розслідувань Нацполіції викрили директора шахти «Надія» на Львівщині Павла Мороза та трьох його спільників на розкраданні вугілля на суму близько 2,4 млн грн. За даними департаменту стратегічних розслідувань та прокуратури Львівщини, керівники шахти применшували обсяги офіційного видобутку вугілля, яке продавали для власного збагачення.

«Йдеться про директора, головного інженера та начальника технологічного комплексу шахти, а також так званого смотрящого за державним підприємством. У щоденні звіти щодо видобутку вугільної продукції фігуранти вносили фіктивні дані. У такий спосіб створювали необліковані залишки надр, які вивозили на перевалкові майданчики та продавали наближеним фірмам. Добовий видобуток, зазначений в офіційних документах, був у тричі менший за фактичний», – йдеться в повідомленні ДСР 19 червня.

До складу групи увійшли директор шахти, головний інженер-перший заступник директора, начальник технологічного комплексу шахти та керівник суб’єкта господарювання – «смортящий» за державним підприємством. Розкрадання вугілля були зафіксовані у січні-лютому цього року.

У лютому 2024 року оперативники УСР та слідчі поліції провели обшуки на шахті, перевалкових майданчиках та за місцем проживання фігурантів. Тоді вилучили документи «подвійної бухгалтерії», робочі журнали та чорнові записи.

«До прикладу, в одному офіційному добовому звіті до профільного міністерства фігуранти показали 80 тонн видобутого вугілля замість 240. Наразі вже підтверджено, що лише за шість днів у лютому 2024 року їхній “бізнес” з розкрадання надр приніс майже 2,4 млн грн прибутку», – розповіли в ДСР.

На шахті провели обшуки і затримали керівників

18 червня учасникам злочинної групи поліцейські повідомили про підозру за привласнення та розтрату майна та службове підроблення (ч. 5 ст. 191 ККУ). Вирішується питання щодо обрання їм запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

За інформацією депутата Червоноградської райради Олександра Клімова, підозри отримали директор шахти Павло Мороз, головний інженер Андрій Зощук, начальник технологічного комплексу Василь Садовніков та представник «смотрящого» Андрій Петрик. Цю інформацію ZAXID.NET також підтвердили в правоохоронних органах.