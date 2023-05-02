Шахту «Надія» Міненерго планувало закрити влітку 2022 року, однак вона продовжує роботу

У вівторок, 2 травня, СБУ спільно з поліцією проводять обшуки на шахті «Надія» у місті Соснівка на Львівщині. Про це повідомив керівник ГО «Дорожній контроль Захід» Олександр Клімов. Цю інформацію ZAXID.NET також підтвердили в СБУ Львівщини.

«Як мені відомо, саме зараз працівники СБУ спільно з Національною поліцією проводять обшуки на ПрАТ «Шахта «Надія». Джерела в правоохоронних органах повідомляють, що обшуки проводять в рамках кримінального провадження по розтраті державного майна», – повідомив Олександр Клімов у Facebook.

Речниця СБУ Львівщини Роксолана Яворська підтвердила ZAXID.NET, що на шахті «Надія» відбуваються слідчі дії. Подробиць справи наразі не розголошують.

За інформацією «Ехо Червонограда», напередодні мешканці Соснівки вийшли на протест проти запровадження на шахті «Надія» пілотного проекту, який передбачає залучення до роботи людей, що відбувають покарання в місцях позбавлення волі. Мешканці обурювалися намірами керівництва шахти «завести зеків до міста».

Представник ПРАТ «Шахта «Надія» Сергій Троцько пояснив, що таким чином хочуть поповнити брак працівників. З його слів, роботу шахти продовжили до вересня цього року, а далі держфінансування для підприємства немає.

«Щоб втримати підприємство, щоб шахта працювала і зберегти робочі місця, нам потрібно видобувати і реалізовувати вугілля. Тоді ми можемо без державного фінансування працювати ще три-чотири роки. Щоб нам працювати, потрібно працівників шахти, яких зараз немає. Ви знаєте, хлопці воюють, багато мобілізованих», – сказав він.

Староста Соснівки Ірина Харчук зауважила, що ініціатива залучати засуджених до роботи на шахті не погоджена Міністерством енергетики та Міністерством юстиції, офіційної відповіді від урядовців немає. Про це також зазначив голова профспілки шахти «Надія» Руслан Віхоть.

У той час нардеп, голова Конфедерації вільних профспілок Михайло Волинець опублікував лист від директора шахти «Надія» до начальника Дрогобицької колонії з проханням розглянути можливість залучення засуджених осіб до підземних робіт на їхній шахті.