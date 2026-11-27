Ресторанам пропонують знизити ПДВ до 7%

Міністерство фінансів готове обговорити з представниками ресторанного бізнесу можливість запровадження для них податку на додану вартість (ПДВ). Водночас конкретних рішень щодо нової ставки поки немає. Раніше Національна ресторанна асоціація України пропонувала встановити для ресторанів і кафе пільгову ставку ПДВ у розмірі 7%. Про це міністр фінансів Сергій Марченко заявив під час години запитань до уряду у Верховній Раді в п’ятницю, 27 листопада, інформує «Інтерфакс-Україна».

За його словами, відомство готове вислухати пропозиції рестораторів і представників малого та середнього бізнесу щодо переходу на сплату ПДВ.

«Готові розглянути цю пропозицію і спілкуватися з вами», – сказав Марченко, коментуючи ініціативу народного депутата Миколи Тищенка щодо підтримки ресторанного бізнесу взимку.

Окремо під час обговорення порушили питання компенсації витрат на пальне для генераторів. Міністр економіки та довкілля Олександр Кравченко у відповідь нагадав про державні програми кредитування для придбання енергетичного обладнання. Зокрема, за його словами, малий і середній бізнес, у тому числі ресторани, можуть скористатися кредитами на генератори та інше обладнання. Максимальна сума кредиту за однією з програм становить 250 млн грн, а загальний портфель таких позик уже перевищив 3 млрд грн.

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Що відомо про пропозицію запровадити ПДВ для ресторанів?

Зараз в Україні стандартна ставка ПДВ становить 20%, однак частина ресторанів і кав’ярень працює через ФОП на спрощеній системі оподаткування та не сплачує ПДВ, якщо не перевищує встановлені ліміти доходу. На загальній системі обов’язкова реєстрація платником ПДВ настає, якщо обсяг операцій, що оподатковуються, за останні 12 місяців перевищує 1 млн грн.

10 листопада Національна ресторанна асоціація України запропонувала запровадити ставку ПДВ 7% для ресторанних і кейтерингових послуг. Ініціатива передбачає реформу під назвою «Дія City HoReCa»: ресторани мали б перейти з другої групи єдиного податку на третю зі ставкою 4% або 6% від обороту залежно від сплати ПДВ. Також асоціація пропонує дозволити таким підприємцям отримувати ліцензії на продаж алкоголю. Це могло б збільшити щорічні надходження до бюджету з 8,9 млрд грн до 13,5 млрд грн.

Водночас дискусія про ПДВ стосується не лише ресторанів. 24 листопада стало відомо, що Мінфін передав на розгляд парламентського комітету законопроєкт про запровадження ПДВ для платників єдиного податку з річним доходом понад 85 тис. євро. Його планують запровадити з 2028 року. Раніше обов’язкову реєстрацію платниками ПДВ для частини ФОПів розглядали з 2027 року, однак після обговорень з бізнесом та МВФ запуск відклали на рік.

Як писав ZAXID.NET, 24 листопада Мінфін оприлюднив оновлений законопроєкт, який передбачає обов’язкову сплату ПДВ для частини ФОПів та інших платників єдиного податку. Платити податок мають підприємці з річним доходом понад 85 тис. євро (близько 4,2 млн грн). Якщо закон ухвалять, нові правила запрацюють з 1 січня 2028 року.