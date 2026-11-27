ЄС зобов’язав Temu змінити правила торгівлі

Онлайн-маркетплейс Temu погодився змінити правила продажу в країнах Європейського Союзу після претензій органів із захисту прав споживачів. Компанія має відмовитися від фальшивих знижок і відгуків, прибрати нав’язливі ігрові механіки та зрозуміліше показувати вартість замовлень. Також Temu спростить повернення товарів і грошей. Про це повідомила Мережа співпраці органів із захисту прав споживачів (CPC), яка працювала над цим питанням спільно з Європейською комісією.

Зокрема, Temu зобов’язався припинити дії, які можуть вводити покупців в оману або спонукати їх до необдуманих витрат. Йдеться про неправдиві повідомлення про знижки, обмежену кількість товарів і фальшиві відгуки. Також компанія прибере з європейських версій сайту, застосунку та реклами «колесо фортуни».

Ще одна вимога стосується прозорості цін. До оформлення замовлення покупці мають бачити повну вартість товарів, зокрема податки та додаткові збори. Крім того, Temu змінив кнопку підтвердження покупки: тепер вона має чітко повідомляти, що замовлення передбачає оплату. Її формулювання – «замовити й оплатити». Маркетплейс також має перевіряти відгуки на ознаки підробки перед публікацією, дозволити користувачам повідомляти про підозрілі оцінки та пояснювати, як формується рейтинг товарів.

Окремо компанія зобов’язалася покращити обслуговування покупців. Зокрема, Temu має запровадити телефонну підтримку та чатбот усіма офіційними мовами ЄС і Європейської економічної зони. Процедуру повернення товарів спростять, а запити на відшкодування коштів оброблятимуть упродовж 14 днів.

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За виконанням цих зобов’язань стежитимуть національні органи захисту прав споживачів у країнах ЄС та Європейської економічної зони. У разі порушень Temu може загрожувати штраф у розмірі до 4% або більше від річного обороту на відповідних ринках.

Водночас Європейська комісія продовжує окреме розслідування щодо Temu в межах Закону про цифрові послуги (DSA). 17 листопада 2026 року вона попередньо дійшла висновку, що платформа недостатньо ефективно протидіє продажу незаконних і небезпечних товарів. Серед виявлених проблем – неналежна перевірка продукції та недоліки системи модерації.

Раніше ZAXID.NET також писав, що Temu оштрафували на 200 млн євро через продаж товарів з високим вмістом токсичних речовин – зокрема, дитячих іграшок та зарядних пристроїв.