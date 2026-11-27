Корецький повідомив, що в бюджеті не достатньо коштів на підвищення виплат військовим

Підвищити мінімальне грошове забезпечення українським військовослужбовцям наразі заважає нестача коштів у державному бюджеті. Для такого рішення потрібно знайти додаткові десятки мільярдів гривень щомісяця. Водночас уряд шукає можливості збільшити виплати захисникам. Про це прем’єр-міністр Сергій Корецький заявив під час години запитань до уряду у Верховній Раді.

За його словами, уряд зацікавлений у підвищенні мінімального грошового забезпечення військових, однак головним обмеженням залишаються фінансові можливості держави.

«Чи є бажання в уряду збільшити цю величину мінімально на якусь допустиму норму? Так, звичайно, є. Єдине обмеження – це наявність фінансів. І йде мова не про 100 мільйонів, не про 200, йде мова про десятки мільярдів гривень щомісяця», – сказав Корецький.

Прем’єр також пояснив, що фактичні виплати військовослужбовців у середньому вищі за мінімальне грошове забезпечення завдяки надбавкам і додатковим винагородам.

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«Працюємо над тим, щоби знайти ресурси і збільшити мінімальне грошове забезпечення», – запевнив глава уряду.

Наразі у проєкті державного бюджету мінімальне грошове забезпечення військовослужбовців залишається на рівні 20 тис. грн.

Глава Міністерства оборони Євгеній Хмара також заявив, що уряд і відомство працюють над пошуком додаткових коштів для підвищення виплат військовим.

Як писав ZAXID.NET, 1 травня президент Володимир Зеленський оголосив про початок реформи армії та анонсував збільшення грошового забезпечення військовослужбовців. Зокрема, для піхотинців пообіцяли виплати до 400 тис. грн.

28 жовтня, Верховна Рада України розглянула в першому читанні проєкт державного бюджету на 2027 рік, погодивши 90 правок із 5236. Серед іншого, 304 нардепи підтримали правку про доручення уряду підвищити грошове забезпечення військовослужбовцям із 1 січня 2027 року. Раніше правку №1279 підтримав бюджетний комітет парламенту. У ній ідеться про те, щоб не просто переглянути зарплати (грошове забезпечення) військовослужбовців, а саме збільшити їх.