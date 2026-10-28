Нардепи розглянули 5236 правок

У середу, 28 жовтня, Верховна Рада України розглянула в першому читанні проєкт державного бюджету на 2027 рік, погодивши 90 правок з 5236. Серед іншого, 304 нардепи підтримали правку про доручення уряду підвищити грошове забезпечення військовослужбовцям з 1 січня 2027 року.

Як повідомляв ZAXID.NET, раніше правку №1279 підтримав бюджетний комітет парламенту. У ній ідеться про те, щоб не просто переглянути зарплати (грошове забезпечення) військовослужбовців, а саме збільшити їх.

За словами народного депутата Ярослава Железняка, який є одним з ініціаторів цієї правки, спочатку в документі йшлося про збільшення грошового забезпечення щонайменше на 20%, проте уряд наполіг на тому, щоб виключити з редакції розмір відсотка.

Друге й фінальне читання законопроєкту про дербюджет на 2027 рік планується 23–26 листопада. До цього часу уряд має опрацювати сьогоднішні зауваження парламенту, внести в документ зміни та повернути доопрацьований законопроєкт в парламент.

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Додамо, що найбільшим напрямом фінансування в проєкті бюджету на наступний рікк залишаються безпека й оборона. На цей сектор передбачили майже 4,9 трлн грн, що становить 43,8% прогнозного ВВП – це на 517,9 млрд грн, або 11,9%, більше за план на 2026 рік зі змінами.

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Яка зарплата у військових зараз

З 1 червня 2026 року запрацювала реформа ЗСУ, яка, серед іншого, передбачає підвищення виплат військовим, зокрема тим, хто служить у тилу. Проте, згідно з нормативними актами, суми зростають завдяки надбавкам і різноманітним преміям, тоді як мінімальний розмір грошового забезпечення залишається на рівні 20 тис. грн.

Надбавки, затверджені у 2026 році, становлять від 10 до 100 тис. грн на місяць, залежно від того, де служить військовий. Вони розраховуються пропорційно за днями.