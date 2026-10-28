Бюджет-2027 ще мають ухвалити у другому читанні

Верховна Рада у середу, 28 жовтня, ухвалила в першому читанні проєкт державного бюджету України на 2027 рік. За відповідне рішення проголосували 239 народних депутатів. Документ передбачає 5,65 трлн грн доходів і 7,27 трлн грн видатків. Найбільшу частину коштів планують спрямувати на сектор безпеки й оборони. До другого читання уряд має доопрацювати бюджет з урахуванням пропозицій парламенту.

Основні показники держбюджету-2027

За проєктом, доходи державного бюджету у 2027 році становитимуть 5,648 трлн грн. Це на 452,1 млрд грн, або 8,7%, більше порівняно з планом на 2026 рік з урахуванням змін. При цьому видатки запланували на рівні 7,272 трлн грн, що на 864,9 млрд грн, або 13,5%, більше, ніж у цьогорічному бюджеті зі змінами. Граничний обсяг дефіциту становитиме близько 1,67 трлн грн, або 14,95% прогнозного ВВП.

Найбільшим напрямом фінансування залишаються безпека й оборона. На цей сектор передбачили майже 4,9 трлн грн, що становить 43,8% прогнозного ВВП. Це на 517,9 млрд грн, або 11,9%, більше за план на 2026 рік зі змінами. На соціальні виплати заклали 540,3 млрд грн — на 72,6 млрд грн більше, ніж передбачено цьогорічним бюджетом зі змінами.

Водночас ухвалення проєкту в першому читанні не означає остаточного затвердження цих показників. Уряд має доопрацювати документ перед наступним голосуванням.

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Які пропозиції підтримали чи не підтримали депутати

До проєкту держбюджету подали рекордні 5236 поправок. Бюджетний комітет Верховної Ради врахував 90 пропозицій, які оформили у вигляді бюджетних висновків. За оцінкою комітету, реалізація всіх поданих поправок потребувала б додаткових 13,5 трлн грн – майже двох річних бюджетів.

Серед підтриманих пропозицій – доручення уряду опрацювати підвищення грошового забезпечення військовослужбовців із 1 січня 2027 року. За відповідну поправку №1279 проголосували 304 депутати. Водночас конкретного розміру підвищення ще не визначили.

Водночас парламент не підтримав дві інші пропозиції, за які наполягали проголосувати їхні автори. Поправка №611 стосувалася спрямування коштів, отриманих за угодами про визнання винуватості, виключно до бюджету, зокрема без можливості передавати їх благодійним фондам. Поправка №1003 передбачала обмеження щомісячних зарплат держслужбовців на рівні 80 тис. грн.

Також парламент підтримав пропозицію заборонити фінансувати програму «Національний кешбек» коштом державного бюджету на 2027 рік. Окремо в бюджетних висновках передбачили заборону виплачувати кешбек із програми підтримки розвитку виробництва та підприємництва, на яку в проєкті передбачено 9,4 млрд грн.

Серед інших пропозицій, які мають опрацювати до другого читання:

Оборонна промисловість. Збільшити державні гарантії для виробників озброєння та систем протиповітряної оборони.

Підтримка бізнесу. Розширити програму страхування воєнних ризиків і передбачити підтримку аграріїв, які переїхали із зон бойових дій.

Житло для ВПО. Опрацювати збільшення фінансування житлових програм для внутрішньо переміщених осіб.

Місцеві бюджети. Розглянути питання збереження реверсної дотації та зарахування 64% податку на доходи фізичних осіб до місцевих бюджетів.

Освіта. Опрацювати використання залишків освітньої субвенції за 2026 рік на нагальні потреби галузі.

Соціальні виплати. Розглянути можливість збільшення підтримки внутрішньо переміщених осіб.

Що пропонували змінити для бізнесу?

Під час підготовки бюджету депутати також пропонували збільшити фінансування державної програми страхування бізнесу від воєнних ризиків. Зокрема, йшлося про можливість підвищити обсяг фінансування з 1 млрд грн до 21 млрд грн у 2027 році.

Урядовий проєкт також передбачає створення фонду страхування воєнних ризиків обсягом 3–4 млрд доларів. Серед можливих джерел його фінансування раніше розглядали міжнародну допомогу та підвищення ставки ПДВ із 20% до 21%.

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Однак станом на 28 жовтня підвищення ПДВ не стало ухваленою зміною до податкового законодавства. Тому його не можна вважати затвердженим джерелом фінансування майбутнього фонду.

У проєкті держбюджету також передбачили 8,3 млрд грн на підтримку підприємств паливного сектору. Крім того, серед депутатських пропозицій було збільшення державних гарантій для компенсації збитків судновласникам, операторам і фрахтувальникам унаслідок воєнних дій.

Зовнішнє фінансування залишається одним із головних питань

Для виконання бюджету у 2027 році Україні знадобиться значна міжнародна підтримка. За оцінкою Міністерства фінансів, загальна потреба в зовнішньому фінансуванні становить 52,6 млрд доларів. Близько 20 млрд доларів мають очікувані джерела фінансування, тоді як ще 32,6 млрд доларів потребують підтвердження. Серед потенційних джерел: допомога Європейського Союзу, країн G7, Міжнародного валютного фонду, Світового банку та інших партнерів.

Таким чином, забезпечення фміжнародної підтримки залишається важливою умовою виконання державного бюджету. Водночас уряд має врахувати бюджетні висновки парламенту та підготувати оновлений документ.

Коли Рада розгляне бюджет у другому читанні?

Кабінет Міністрів має доопрацювати проєкт держбюджету-2027 з урахуванням бюджетних висновків Верховної Ради та подати його на наступний етап розгляду. Друге читання й остаточне ухвалення державного бюджету попередньо заплановані на 23–26 листопада 2026 року.