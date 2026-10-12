Нардепи планують припинити програму в наступному році

У державній скарбниці немає грошей для фінансування виплат за програмою «Національний кешбек». Про це в понеділок, 12 жовтня, під час години запитань до уряду у Верховній Раді сказав міністр фінансів Сергій Марченко.

Народні депутати запитали посадовця, чому бракує коштів на виплати військовим, тоді як держава фінансує «Національний телемарафон» і програму «Національний кешбек». Міністр відповів, що виплати військовим і за всіма соціальними програмами здійснюються в повному обсязі. Натомість кошти на телемарафон і нацкешбек, за його словами, не виділяють.

«Зазначені програми також не фінансуються. Йдеться про відсутність коштів для цих програм», – сказав Сергій Марченко.

Міністр не уточнив, коли можуть відновити виплати. Проте на сайті програми зазначено, що вона діє до 30 квітня 2028 року. Нагадаємо, що востаннє гроші на спеціальні картки у межах проєкту «Національний кешбек» українці отримували в липні 2026 року – це були виплати за квітень. Відтоді нарахування відбуваються, а виплати – ні.

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Чи скасують програму «Національний кешбек»?

У Верховній Раді раніше висували ідеї щодо скасування чи принаймні призупинення «Національного кешбеку». Так, голова бюджетного комітету Роксолана Підласа пропонувала тимчасово прибрати програму, тому що вона надто політизована і заважає парламенту працювати, хоча й не вимагає значного фінансування з бюджету. Голова фінансового комітету Ради Данило Гетманцев говорив про неефективність програми.

Народна депутатка Ніна Южаніна пояснювала, що в проєкті бюджету на 2027 рік передбачені гроші на підтримку виробництва і підприємництва – це 9,4 млрд грн, в які уряд міг «заховати» гроші на виплати кешбеку. Проте остаточне рішення про те, чи скасують «Національний кешбек» для українців, парламент ухвалить під час розгляду державного бюджету на 2027 рік.

Скільки грошей із бюджету витратили на програму «Національний кешбек»

На 2026 рік на виплати нацкешбеку було передбачено 2,14 млрд грн, але наприкінці червня фінансування збільшили до 2,94 млрд грн загалом. Ці гроші мали взяти з резервного фонду бюджету.

За весь період дії програми – з вересня 2024 року до 1 травня 2026 року – українцям виплатили близько 8 млрд грн кешбеку (йдеться про 2024, 2025 і 2026 роки). Щомісяця виплати отримували близько 5 млн людей.