Уряд залишив без змін тарифи на світло для населення

Уряд залишив незмінними тарифи на електроенергію для населення до кінця опалювального сезону 2026–27 років. Вартість світла не зміниться, зокрема й для власників будинків з електроопаленням. Про це повідомив премʼєр-міністр України Сергій Корецький. За його словами, рішення ухвалили з урахуванням нинішньої соціально-економічної ситуації в країні. І воно стосується всіх побутових споживачів, у тому числі домогосподарств, які використовують електроенергію для опалення.

Водночас надалі Кабмін працюватиме над оновленням підходів до тарифоутворення. «На майбутнє Уряд буде працювати над покращенням системи тарифоутворення та запровадженням більш справедливої системи адресної підтримки тим громадянам, які її дійсно потребують», – наголосив Корецький.

Міністр енергетики Денис Шмигаль зазначив, що це рішення є важливою складовою підтримки українців у період війни. «Це дозволяє зберегти нинішні ціни на електроенергію для побутових споживачів. Рішення є важливою складовою підтримки людей у період війни», – наголосив Шмигаль.

Базовий тариф для населення залишиться на нинішньому рівні – 4,32 грн за кВт⋅год. Крім того, для окремих категорій споживачів надалі діятиме пільгова ціна:

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2,64 грн за кВт/год – для будинків з електроопаленням;

2,64 грн за кВт/год – для будинків без газифікації або централізованого теплопостачання.

До слова, в Україні пільгові категорії громадян мають право на отримання знижки при оплаті житлово-комунальних послуг. Державна підтримка покриває не лише електроенергію та газ, а й низку інших обов'язкових платежів.