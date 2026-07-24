Львів і надалі зберігає один із найнижчих тарифів серед обласних центрів в Україні

Із суботи, 1 серпня, у Львові зростуть тарифи на послуги з водопостачання та водовідведення. Згідно з новими тарифами, вартість послуги становитиме 56,38 грн за кубометр із ПДВ. Відповідне рішення ухвалив виконавчий комітет Львівської міської ради на засіданні у п’ятницю, 24 липня.

Після ухвалення рішення нові тарифи для населення такі:

Вода – 36,04 грн/м³;

Водовідведення – 20,34 грн/м³.

Тариф на водопостачання у Львові не змінювався з початку 2022 року, і він був найнижчим серед великих міст України – 25,88 грн за кубометр. У ЛМКП «Львіводоканал» зазначили, що перегляд вартості тарифів зумовлений подорожчанням електроенергії, матеріалів, збільшенням витрат на заробітну плату та податків. Водночас у підприємстві наголошують, що переглянутий тариф дає змогу покрити лише поточні витрати на забезпечення роботи систем водопостачання та водовідведення. Витрати на розвиток системи та масштабне оновлення інженерних мереж до нього не закладені.

«У нас найдовша відстань транспортування води серед великих міст України. Це складна система, яка потребує значних витрат електроенергії та постійного обслуговування. Тариф у розмірі 56,38 грн покриє лише енергетичні витрати, заробітну плату, паливо та реагенти. Інвестиційної складової у ньому немає», – зазначив директор ЛМКП «Львівводоканал» Дмитро Ванькович.

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Водночас після підвищення вартості тарифу на воду Львів і надалі зберігає найнижчий тариф серед обласних центрів в Україні. Середній рівень нових тарифів по Україні становить 81 грн/м³. Для порівняння, в Умані сукупний тариф становить 158,33 грн/м³, у Рівному – 68,45 грн/м³, у Чернівцях – 63,5 грн/м³, у Дніпрі та Вінниці – 81 грн/м³, у Запоріжжі – 69,37 грн/м³, в Ужгороді – понад 91 грн/м³, у Тернополі – понад 87 грн за кубометр.

Нагадаємо, як писав ZAXID.NET, у червні у Дрогобичі зросли тарифи на воду вдвічі. Загальна вартість тарифу для населення після підвищення становить 87,30 грн за кубометр із ПДВ. У липні у Трускавці також зросли тарифи на воду на 52% і становлять 94,76 грн за кубометр. Після підвищення тарифів Дрогобич та Трускавець залишаються серед міст Львівської області з однією з найвищих цін на послуги водопостачання та водовідведення для населення.