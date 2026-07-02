У Львові готуються до перегляду тарифу на воду

«Львівводоканал» вважає економічно обґрунтованим тариф на воду у розмірі близько 100 грн за кубометр – майже в чотири рази більше за чинний. Про це повідомила пресслужба Львівської міської ради у четвер, 2 липня. Зазначають, що підприємство вже подало відповідні розрахунки до ЛМР, однак остаточну вартість послуг визначатиме виконавчий комітет.

Наразі один кубометр води у Львові коштує 25,88 грн. Цей тариф не переглядали з початку 2022 року, і він є одним із найнижчих серед великих міст України. Водночас із березня цього року законодавство змінилося, і громади отримали право самостійно коригувати тарифи на водопостачання.

Як пояснив директор ЛМКП «Львівводоканал» Дмитро Ванькович, чинний тариф не покриває навіть поточних витрат підприємства. За підсумками першого кварталу 2026 року він забезпечував лише 61% необхідного фінансування. Йдеться про витрати на електроенергію, пальне, реагенти, оплату праці та поточні ремонти.

«Головний наш актив – це водопровідні та каналізаційні мережі, насосні станції і водозабори. Саме вони забезпечують безперервне водопостачання міста. Якщо їх не ремонтувати та не модернізувати, рано чи пізно виникатимуть серйозні проблеми з водопостачанням», – зазначив Дмитро Ванькович.

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У підприємстві наголосили, що тариф у 100 грн за кубометр дозволив би не лише покривати операційні витрати, а й системно оновлювати інфраструктуру. За оцінками міжнародних експертів, Львівводоканал потребує близько 30 млн євро інвестицій щороку, тоді як нині обсяг інвестицій становить лише 40–50 млн грн на рік.

У 2025 році у Львові девелопер РІЕЛ ввів в експлуатацію 1 069 помешкань та продовжує реалізацію нових проєктів. РІЕЛ зберігає стабільний темп будівництва й розширює портфель у місті. Це посилює системну присутність на львівському ринку житла.

Попри це «Львівводоканал» останніми роками збільшив темпи оновлення мереж. Якщо до 2020 року підприємство щороку замінювало 10–12 км водопроводів, то з 2022 року цей показник зріс до 33–34 км. Завдяки цьому кількість витоків води за останні п’ять років скоротилася майже удвічі.

Наразі ремонтні роботи тривають у різних районах міста. Зокрема, на вул. Зеленій оновлюють 450 метрів одного з найбільш аварійних магістральних водогонів діаметром 500 мм. Вартість цих робіт без урахування благоустрою становить близько 1,8 млн грн.

У «Львівводоканалі» також зазначили, що через аномальну спеку в окремих районах міста споживання води зросло майже утричі, що створює додаткове навантаження на насосні станції, водозабори та мережі.

Наразі різницю між фактичними витратами підприємства та чинним тарифом компенсує міський бюджет. Лише торік «Львівводоканал» отримав понад 330 млн грн фінансової підтримки, переважно на оплату електроенергії та пального.

У міській раді наголосили, що подані «Львівводоканалом» розрахунки ще не означають автоматичного підвищення тарифу. Після їхнього розгляду остаточне рішення про нову вартість водопостачання та водовідведення ухвалюватиме виконавчий комітет Львівської міської ради.

З 1 червня тарифи на послуги з водопостачання і водовідведення зросли у Дрогобичі. Загальна вартість послуги становить 87,30 грн за кубометр із ПДВ. Після підвищення тарифів Дрогобич залишається серед міст Львівської області з однією з найвищих цін на послуги водопостачання та водовідведення для населення.

До слова, у Рівненській громаді з 1 липня підняли вартість водопостачання та водовідведення. Відтепер споживачі платять 68,45 грн за кубометр замість 32,5 грн.