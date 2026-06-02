Через зростання тарифів на водопостачання та водовідведення управління соціального захисту населення розробило програму компенсацій

З 1 червня у Дрогобичі зростуть тарифи на послуги з водопостачання і водовідведення. Відповідне рішення ухвалив виконавчий комітет міської ради. Відтепер загальна вартість послуги становить 87,30 грн за кубометр із ПДВ.

Після ухвалення рішення нові тарифи для населення такі:

Вода – 62,16 грн/м³;

Водовідведення – 25,14 грн/м³.

Як повідомили у пресслужбі Дрогобицької міської ради, тариф на водопостачання не змінювався з 2021 року та становив 43,36 грн/м³. Тобто тариф для населення був 28,62 грн/м³ за водопостачання та відповідно 14,74 грн/м³ за водовідведення. Попри те, що у 2025 році НКРЕКП затвердило економічно обґрунтований тариф для КП «Дрогобичводоканал» у розмірі 83,89 грн, для населення його не застосовували, тим самим це вплинуло на виробничий процес та збільшило заборгованість підприємства.

У КП «Дрогобичводоканал» пояснили, що необхідність перегляду тарифів зумовлена зростанням витрат на електроенергію, паливно-мастильні матеріали, реагенти, ремонт мереж та оплату праці працівників.

«В основу скоригованого тарифу лягло зростання вартості пального, невелика інвестиційна складова у розмірі 300 тис. грн на рік та лише 4% рентабельності. Відтак новий тариф – 87,30 грн демонструє зростання на 3,40 грн відносно затвердженого раніше державним регулятором», – зазначив начальник комунального підприємства «Дрогобичводоканал» Роман Шагала.

Через зростання тарифів на водопостачання та водовідведення управління соціального захисту населення розробило програму компенсацій, яка покриватиме витрати для соціально вразливих категорій населення.

До слова, КП «Дрогобичводоканал» надає послуги з централізованого водопостачання та водовідведення для Дрогобича, Трускавця, Стебника та 13 сіл Дрогобицького та Стрийського районів.

Після підвищення тарифів Дрогобич залишається серед міст Львівської області з однією з найвищих цін на послуги водопостачання та водовідведення для населення. Для порівняння, сукупний тариф у КП «Стрийводоканал» становить 72,06 грн/м³, у Бориславській громаді КП «Вододар» – 99,74 грн/м³, а в Шептицькій громаді нині діє тариф 63,86 грн/м³.

Водночас у Львові для населення зберігається один із найнижчих тарифів не лише на Львівщині, а й в Україні – 25,88 грн/м³ за послуги централізованого водопостачання та водовідведення.